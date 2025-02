Netanyahu acusa Hamas de "violação cruel" do cessar-fogo ao trocar corpo de refém

"Agiremos com determinação para trazer Shiri para casa e todos os nossos reféns - os vivos e os mortos - e garantiremos que o Hamas pague um preço elevado por esta violação cruel e perversa do acordo", acrescentou Netanyahu numa declaração em vídeo, criticando o movimento islamita palestiniano. O Hamas esclareceu esta sexta-feira que os restos mortais da refém Shiri Bibas parecem ter sido misturados com outros restos mortais dos escombros após um ataque aéreo israelita ter atingido o local onde ela e os filhos estavam detidos.





Esta sexta-feira, Netanyahu esclareceu que o corpo de “uma mulher de Gaza” tinha sido colocado num caixão em vez do de Shiri Bibas.



"A crueldade dos monstros do Hamas não tem limites. Não se limitaram a raptar o pai, Yarden Bibas, a jovem mãe, Shiri, e os seus dois filhos pequenos. Com um cinismo inimaginável, não devolveram Shiri com os seus filhos pequenos, os anjinhos, e colocaram no caixão o corpo de uma mulher de Gaza", acusou o primeiro-ministro israelita.



"Estamos horrorizados e devastados com a notícia de que a mãe deles, Shiri, não foi devolvida, apesar do acordo", lê-se num comunicado.

Na quinta-feira, o Hamas devolveu os restos mortais de quatro reféns, depois de ter indicado que se tratava dos corpos de Shiri Bibas e dos seus dois filhos, de quatro anos e nove meses na altura do seu rapto, bem como de Oded Lifshitz.

, segundo as autoridades israelitas, que citam conclusões do instituto forense.Um porta-voz do exército disse na quinta-feira à noite que os peritos forenses tinham concluído que o corpo apresentado pelo Hamas como sendo o de Shiri Bibas não era o da jovem.Para os militares israelitas, a situação foi uma “violação da maior gravidade” de um acordo de cessar-fogo que já era precário.", afirmaram as Forças de Defesa de Israel.“Apelamos ao Hamas para que devolva Shiri Bibas e todos os outros reféns”, exigiram.. A libertação de quinta-feira marcou a primeira vez que o grupo devolveu os restos mortais de reféns mortos.Os restos mortais foram devolvidos no âmbito da primeira fase do acordo de cessar-fogo em Gaza, que entrou em vigor em 19 de janeiro, após 15 meses de guerra devastadora entre Israel e o Hamas, e que já permitiu a libertação de 19 reféns israelitas e de mais de 1.100 palestinianos detidos em prisões israelitas.

À entrega dos corpos, na quinta-feira, seguir-se-ia o regresso a Israel de seis reféns vivos, no sábado, em troca de centenas de outros prisioneiros e detidos palestinianos, que se espera serem mulheres e menores detidos pelas forças israelitas em Gaza.

As negociações para uma segunda fase, que deverá abranger o regresso dos cerca de 60 reféns restantes, menos de metade dos quais se crê estarem vivos, e a retirada total das tropas israelitas da Faixa de Gaza, deverão começar nos próximos dias.Netanyahu há muito que resiste a conversações que visem pôr fim à guerra: grande parte do seu Governo de coligação de extrema-direita opõe-se a esse passo se isso deixar o Hamas como uma força significativa dentro da faixa.

“Abjeto e cruel”

O ato de entrega dos restos mortais, na quinta-feira, foi criticado pelo"Segundo o Direito Internacional, qualquer devolução de restos mortais deve respeitar a proibição de tratamento cruel, desumano ou degradante", além de que deve "garantir o respeito pela dignidade do falecido e das suas famílias", acrescentou a agência da ONU.



Numa exibição encenada em Khan Younis, no sul da Faixa de Gaza, combatentes encapuçados e armados do Hamas exibiram quatro caixões num palco, cada um com uma fotografia de um dos reféns, em frente de um cartaz que mostrava uma imagem do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, com o rosto coberto de sangue.

Entretanto, após a entrega,no tratamento das pessoas mortas no conflito, consoante se tratem de israelitas ou de palestinianos.Ao entregar os restos mortais, a Cruz Vermelha colocou um lençol sobre eles, transportando-os para veículos para os entregar às autoridades israelitas. É a esta ação do CICV que o Governo de Gaza se refere para acusar a Cruz Vermelha de “dois pesos e duas medidas”.”, afirmou o chefe do gabinete de imprensa do Governo de Gaza, Ismail al-Thawabta, nas redes sociais.Para as autoridades da Faixa de Gaza, “esta discriminação flagrante no tratamento reflete dois pesos e duas medidas” e também “expõe a incapacidade internacional para alcançar justiça e equidade”.

“Assassinados por terroristas”

O exército afirmou, na quinta-feira, ter notificado a família, incluindo Yarden Bibas, marido de Shiri e pai dos dois rapazes, que foi libertado no início deste mês como parte do acordo de tréguas.O Hamas tinha afirmado que os rapazes e a mãe tinham sido mortos num bombardeamento israelita.

As morgues em Gaza começaram a transbordar logo no início da guerra, que já matou cerca de 48 mil pessoas. Durante os combates, muitos dos mortos foram enterrados em valas comuns, com a intenção de realizar funerais dignos e transferir os corpos para cemitérios quando a situação fosse mais segura. A 7 de outubro de 2023, foram mortas cerca de 1.200 pessoas e outras 250 foram feitas reféns.

As imagens filmadas e difundidas pelos comandos do Hamas do rapto de Shiri Bibas, 34 anos, e dos seus filhos Ariel, então com quatro anos, e Kfir, com oito meses e meio, à porta da sua casa, nos limites da Faixa de Gaza, deram a volta ao mundo.Tornaram-se o rosto dos reféns, o símbolo do terror que se abateu sobre Israel a 7 de outubro.

Yarden Bibas, pai de Ariel e Kfir, e marido de Shiri, foi libertado a 1 de fevereiro numa troca de reféns por prisioneiros palestinianos, no âmbito das tréguas que entraram em vigor a 19 de janeiro em Gaza.





c/ agências