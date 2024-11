Netanyahu admite responsabilidade de Israel na explosão de pagers no Líbano

Benjamin Netanyahu admitiu, pela primeira vez, a responsabilidade de Israel no ataque com pagers contra o Hezbollah.

A operação dos serviços secretos israelitas matou perto de 40 pessoas e feriu mais de 3.500, no Líbano



Foram detonados pagers e walkie-talkies que eram utilizados pelos operacionais do grupo xiita. As secretas de Telavive conseguiram introduzir material explosivo num lote de aparelhos importados para o Líbano.



O primeiro-ministro israelita diz ter dado luz verde a esta operação, bem como ao ataque que vitimou o líder do Hezbollah, apesar da oposição de altos funcionários militares.



Esta declaração está a ser entendida como uma crítica ao anterior ministro da defesa demitido recentemente. O novo titular da pasta garante que Israel derrotou o Hezbollah.