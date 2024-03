Netanyahu "determinado" a avançar com ataque a Rafah

Netanyahu confirmou que vai enviar, brevemente, uma delegação aos Estados Unidos, a pedido de Biden, para discutir a invasão de Rafah, uma ofensiva que considera negociável.O gabinete de Netanyahu anunciou que viajará até aos EUA o ministro dos Assuntos Estratégicos, Ron Dermer, e o conselheiro de Segurança Nacional, Tzachi Hanegbi, bem como um representante do braço do Ministério da Defesa que trata dos assuntos civis na Cisjordânia e em Gaza., horas antes, na abertura da Comissão de Assuntos Externos e Segurança do Knesset, o Parlamento israelita.

Na segunda-feira, durante o primeiro telefonema entre os dois líderes desde há um mês, Biden pediu a Netanyahu que enviasse o mais rapidamente possível uma equipa de "peritos militares, dos serviços secretos e humanitários" para discutir alternativas à ofensiva terrestre de Rafah.

Para Netanyahu, essa é uma ofensiva inegociável e acrescentou que o exército já elaborou um plano de ação para a levar a cabo.", reiterou Netanyahu sobre a conversa telefónica com o Joe Biden.O primeiro-ministro israelita acrescentou que ainda se permanecem quatro batalhões grupo islamita palestiniano Hamas em Rafah e que é necessário eliminar essa ameaça.", acrescentou Netanyahu.

Segundo as autoridades israelitas a cidade de Rafah, situada na fronteira com o Egito, é o último grande reduto do Hamas. Estima-se que 1,5 milhões de palestinianos - mais de metade da população de Gaza - se refugiaram em Rafah depois de fugirem dos combates noutras zonas do território.

"O presidente [Biden] rejeitou mais uma vez que mostrar preocupação com Rafah seja o mesmo que questionar a necessidade de acabar com o Hamas", afirmou na segunda-feira o conselheiro de segurança nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, após o telefonema entre Biden e Netanyahu.Segundo o responsável dos EUA, "uma grande operação terrestre será um erro e levará a mais mortes de civis”, acrescentando que “os objetivos que Israel quer atingir em Rafah podem ser alcançados por outros meios".No final da tarde de terça-feira, um ataque aéreo israelita matou 30 pessoas de grupos que se tinham juntado para garantir a entrada de camiões de ajuda humanitária na cidade de Gaza, segundo os meios de comunicação social do Hamas.Ontem, os EUA afirmaram que as restrições israelitas à entrada de ajuda humanitária em Gaza podem constituir um crime de guerra de fome deliberada."A extensão das restrições contínuas de Israel à entrada de ajuda em Gaza, juntamente com a forma como continua a conduzir as hostilidades, pode equivaler à utilização da fome como método de guerra, o que é um crime de guerra", afirmou Volker Turk, o alto-comissário da ONU para os direitos humanos.

Blinken no Médio Oriente pela sexta vez

O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, regressa ao Médio Oriente esta quarta-feira para a sua sexta visita desde o início da guerra de Israel com o Hamas, para pressionar por um acordo que garanta uma pausa temporária nos combates e a libertação dos reféns detidos pelo Hamas., revelou o porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller, num comunicado.

As conversações sobre um cessar-fogo estão a ser retomadas esta semana no Catar, mas semanas de duras negociações ainda não conseguiram forjar um acordo entre Israel e o Hamas que Washington espera que ajude a aliviar a crise humanitária que assola Gaza.



Blinken disse que também iria prosseguir as conversações sobre acordos para a governação, segurança e desenvolvimento de Gaza pós-conflito.numa conferência de imprensa durante uma paragem anterior em Manila.O chefe da diplomacia norte-americana acrescentou que iria discutir "os esforços para alcançar um acordo de cessar-fogo imediato que garanta a libertação de todos os reféns restantes", bem como "intensificar os esforços internacionais para aumentar a assistência humanitária a Gaza e a coordenação pós-conflito em Gaza".As ONG e as agências da ONU estão constantemente a fazer soar o alarme sobre o risco iminente de fome no território palestiniano, em especial na zona norte, de difícil acesso, onde vivem atualmente mais de 300 mil pessoas.As conversações intensificaram-se nos últimos dias, nomeadamente com a visita do chefe da Mossad, os serviços secretos externos de Israel, ao Catar, país mediador com os Estados Unidos e o Egipto, e após uma mudança de posição do Hamas, que abriu a porta a uma pausa de várias semanas nos combates, depois de ter exigido, sem sucesso, um cessar-fogo definitivo.

No entanto, o líder do movimento islamita palestiniano, Ismaïl Haniyeh, acusou na terça-feira Israel de "sabotar" estas negociações ao levar a cabo uma operação de grande envergadura contra o hospital de al-Shifa, na cidade de Gaza. O exército israelita afirmou ter matado "dezenas" de combatentes do Hamas e da Jihad Islâmica no complexo hospitalar e nas suas imediações, tendo detido "mais de 300 suspeitos".