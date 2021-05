Netanyahu "determinado" a manter ofensiva apesar dos apelos de Biden a uma "redução da violência"

Numa quarta ligação telefónica entre os dois líderes numa semana, Joe Biden voltou a pressionar Benjamin Netanyahu a um cessar-fogo, à medida que os ataques na Faixa de Gaza prosseguem pelo décimo dia consecutivo.“Os dois tiveram uma discussão detalhada sobre o estado dos acontecimentos em Gaza, o progresso de Israel em deteriorar as capacidades do Hamas e de outros elementos terroristas e os esforços diplomáticos em andamento por Governos regionais e dos Estados Unidos”, disse a porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre.”, esclareceu a porta-voz.Em comunicado,Em comentários anteriores, Netanyahu já tinha sugerido que não havia um prazo previsto para um eventual cessar-fogo, apesar das notícias que davam conta de que Israel estaria a estudar as condições para o fim do conflito. “”, anunciou Netanyahu.“O que estamos a fazer é degradar as suas [Hamas] capacidades, as suas capacidades de terrorismo e a degradar a sua vontade”, explicou o primeiro-ministro israelita.Por sua vez, em resposta ao apelo de Biden, o porta-voz do Hamas, Hazem Qassam, defendeu queApesar dos crescentes apelos internacionais para o fim urgente da violência, o exército israelita ampliou os ataques a alvos militantes palestinianos e voltou a bombardear a Faixa de Gaza na madrugada desta quarta-feira, destruindo infraestruturas militares, prédios residenciais e matando, pelo menos, mais seis pessoas.

Pelo menos 219 palestinianos, incluindo 63 crianças, foram mortos em Gaza desde a escalada de violência a 10 de maio. Cerca de 1500 ficaram feridos. Da parte de Israel, há a registar dez mortos, incluindo duas crianças, e pelo menos 300 feridos.

A pressão de Biden a Israel acontece numa altura em que o próprio presidente norte-americano tem sido cada vez mais pressionado, mesmo dentro do seu próprio partido, a assumir um papel mais ativo e público nas negociações rumo a um cessar-fogo.Na terça-feira, Biden já tinha anunciado um apoio ao cessar-fogo entre Israel e o movimento islamista Hamas, pedindo que os civis fossem poupados nos ataques.O apoio demonstrado a Israel e a falta de reconhecimento e proteção dos direitos dos palestinianos foram os principais argumentos usados por congressistas, nomeadamente democratas, contra o presidente norte-americano. As críticas subiram de tom após ter sido revelado, na segunda-feira, um acordo de venda de armas a Israel avaliado em 735 milhões de dólares.