EUA. Democratas questionam acordo de venda de armas de 735 mil dólares a Israel

Segundo o jornal norte-americano , que cita fontes do Capitólio,O acordo, aprovado pelo presidente norte-americano Joe Biden, inclui na sua maioria Munições de Ataque Direto Articulado (JDAM, na sigla inglesa), que são usadas para transformar bombas em mísseis “inteligentes”, guiados com precisão. Israel, que comprou grandes quantidades destas munições no passado, explicou que os ataques aéreos em curso na Faixa de Gaza são guiados com precisão para evitar atingir civis.

Desde o início do conflito, há registo de 197 mortos do lado palestiniano, incluindo 58 crianças. Só no domingo, 42 pessoas foram mortas após um novo ataque israelita. Da parte de Israel, foram confirmados dez mortos, incluindo duas crianças.

A administração é obrigada a informar o Congresso sobre estas vendas, embora a notificação oficial geralmente chegue após o Congresso ter concordado informalmente. Uma vez feita a notificação formal, os deputados têm 15 dias para contestar.O acordo vem extremar ainda mais as opiniões dos congressistas democratas, que se dividem relativamente à posição dos EUA na recente escalada do conflito entre israelitas e palestinianos. Debaixo de críticas sobre o apoio demonstrado a Israel e à falta de reconhecimento e proteção dos direitos dos palestinianos , a Administração Biden é agora julgada pela venda de armas a Telavive.defendeu um deputado democrata do Comité de Negócios Estrangeiros da Câmara dos EUA ao“Não podemos simplesmente condenador o disparo depelo Hamas e ignorar a violência policial validada pelo Estado de Israel contra os palestinianos – incluindo despejos ilegais, ataques violentos a manifestantes e o assassinato de crianças palestinianas”, escreveu no Twitter Mark Pocan, deputado da Câmara dos Representantes.

Apoio a Israel: um tema inabalável no Congresso

Uma nova geração de deputados do Partido Democrata tem questionado cada vez mais o apoio de Washington a Israel, nomeadamente as congressistas Alexandria Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib e Ilhan Omar.

Durante as administrações de Obama, Trump e Biden, os EUA ofereceram a Israel 3,8 mil milhões de dólares por ano em ajuda militar.

O assunto da defesa de Israel conserva um sólido grupo de apoiantes na bancada democrata, incluindo o líder da maioria no Senado, Charles Schumer, o presidente do Comité de Negócios Estrangeiros do Senado, Robert Menendez, e o líder da maioria na Câmara dos Representantes, Steny H. Hoyer., enquanto o senador republicano Ted Cruz anunciou no mesmo dia que iria viajar para Israel “para avaliar o que precisam para proteger a sua segurança nacional".

“Estamos preparados para dar apoio se as partes procurarem um cessar-fogo”

Durante um encontro com o ministro dos Negócios Estrangeiros da Dinamarca, em Copenhaga, Blinken sublinhou que os EUA “têm trabalhado sem parar por meio dos canais diplomáticos para tentar pôr fim ao conflito”.”, acrescentou Blinken, que saudou os esforços da Organização das Nações Unidas (ONU) na procura de um cessar-fogo, apesar de os EUA terem bloqueado uma proposta de declaração conjunta do Conselho de Segurança sobre o conflito.Apesar dos apelos internacionais ao fim da violência, nenhuma das partes envolvidas no conflito expressou interesse em ceder e os confrontos continuam pela segunda semana consecutiva, sendo já os mais graves dos últimos sete anos.

"Estamos a agir agora, pelo tempo que for necessário, para restaurar a calma e o silêncio para vocês, cidadãos de Israel. Vai levar tempo", afirmou Netanyahu num discurso emitido pela televisão.







O embaixador palestiniano da ONU, Riyad Mansour, também anunciou que a Palestina "nunca se renderá ou abdicará dos seus direitos".