EUA. Democratas criticam Biden pelo apoio a Israel

A Administração de Joe Biden expressou um profundo pesar por todas as vítimas dos recentes confrontos, que são o mais grave conflito entre israelitas e palestinianos em sete anos. No entanto, mesmo apesar das crescentes críticas do seu próprio partido, o presidente dos Estados Unidos tem demonstrado um firme apoio a Israel nas suas declarações públicas.”, anunciou Joe Biden, numa mensagem a partir da Casa Branca na quinta-feira.Biden não considera que a resposta dada por parte de Israel aos ataques do Hamas (movimento islamista no poder em Gaza, considerado um grupo terrorista pelos EUA e Israel) seja desproporcionada, argumentando que os ataques deste movimento islamista a cidades israelitas “não são em legítima defesa”., defendeu Biden, quando questionado sobre se o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, está a fazer o suficiente para impedir o aumento de violência.“Cremos que os israelitas e os palestinianos merecem a mesma liberdade, segurança, dignidade e prosperidade”, sublinhou Blinken.

Desde a escalada deste conflito, no início da semana, as milícias do Hamas e da Jihad Islâmica já dispararam mais de 1.600 rockets contra território israelita e Israel respondeu com ataques a cerca de mil alvos palestinianos. Há, até ao momento, registo de pelo menos 119 mortos entre os palestinianos, incluindo 31 crianças, e ainda 830 feridos. Do lado israelita, morreram pelo menos nove pessoas.

Blanket statements like these w/ little context or acknowledgement of what precipitated this cycle of violence - namely, the expulsions of Palestinians and attacks on Al Aqsa - dehumanize Palestinians & imply the US will look the other way at human rights violations. It’s wrong. https://t.co/afCgoGdiMG — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) May 12, 2021

Também na quarta-feira, Joe Biden falou com o primeiro-ministro israelita a quem transmitiu o seu apoio "inabalável" à segurança de Israel.Depois de Biden ter referido que Israel “tem o direito de se defender”, sem fazer qualquer menção aos palestinianos, os democratas têm atacado o presidente norte-americano, exigindo um maior reconhecimento dos direitos dos palestinianos.", escreveu a congressista Alexandria Ocasio-Cortez, de Nova Iorque, no Twitter., criticou ainda a congressista.

Num discurso emotivo no plenário da Câmara dos Representantes desta sexta-feira, a única congressista palestiniana democrata, Rashida Tlaib, também teceu duras críticas à Casa Branca pelas declarações que, na sua opinião, não reconhecem a “humanidade palestiniana”.”, defendeu Tlaib.“Não tem havido reconhecimento do ataque a famílias palestinianas que são expulsas das suas casas. Não foi feita nenhuma referência às crianças detidas ou assassinadas. Nenhuma referência à campanha sustentada de assédio e terror pela polícia israelita contra os fiéis, ajoelhados e a celebrar os dias mais sagrados num dos seus lugares mais sagrados”, apontou a congressista.Sem conseguir conter as lágrimas ao ler uma mensagem de uma cidadã palestiniana publicada no Twitter, Rashida Tlaib apelou a condicionar a ajuda a Israel ao cumprimento dos direitos humanos internacionais e ao fim do apartheid.Durante a mesma sessão na Câmara dos Representantes, a congressistaRecuando até 1948, ano em que foi criado o Estado de Israel, a congressista democrata somali-americana recorda que “desde então, 5,6 milhões de palestinianos foram constantemente expulsos das suas casas numa das maiores crises de refugiados da história da humanidade”.“É um conflito onde um país, financiado e apoiado pelo Governo dos Estados Unidos, mantém uma ocupação militar ilegal por outro grupo de pessoas”, criticou ainda Omar, referindo-se aos colonatos israelitas construídos em solo palestiniano.

Por outro lado, durante o mesmo plenário na Câmara dos Representantes, vários democratas também demonstraram o seu total apoio a Israel. A congressista Debbie Wasserman-Schulz expressou o seu apoio “inabalável e firme ao Estado de Israel”., defendeu a congressista. “Nenhuma nação deve estar sujeita a uma enxurrada decomo esta a que temos assistido. Sem o sistema de defesa aérea Iron Dome [Cúpula de Ferro], a perda de vidas seria pior do que este pesadelo que vivemos hoje”, acrescentou, referindo-se ao sistema de defesa antiaéreo de Israel que tem conseguido intercetar a maioria doslançados a partir da Faixa de Gaza.Josh Gottheimer, um congressista democrata de New Jersey, enfatizou que o Hamas é uma “organização terrorista” designada pelos EUA., questionou.“Mesmo que nem sempre concordemos relativamente às políticas de Israel, devemos deixar muito claro que nada, nada justifica uma organização terrorista dispararcontra o nosso aliado”, reiterou o congressista.No próximo domingo está agendada uma reunião do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU), inicialmente prevista para esta sexta-feira. Os EUA opuseram-se a esta reunião, considerando que uma declaração conjunta da ONU seria "contraproducente" nesta fase.Israel recusa-se a permitir que o Conselho de Segurança se envolva no conflito. O Conselho de Segurança reuniu-se duas vezes esta semana, mas não foi capaz de emitir uma declaração pública em resposta aos confrontos, uma vez que os EUA consideram que não seria útil.