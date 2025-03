Netanyahu insta Hamas a depor armas ao mesmo tempo que promete "aumentar pressão"

Ao mesmo tempo, o primeiro-ministro israelita exige que o Hamas deponha as armas, oferecendo exílio aos seus líderes.

“Armas de resistência” são “linha vermelha”

No entanto, depor as armas como Israel exigiu era uma "linha vermelha" que o grupo não iria cruzar, esclareceu o alto funcionário.

Eid al-Fitr ensombrado por bombardeamentos

Desde esse dia, mais de 900 pessoas foram mortas em ataques israelitas no enclave.

c/ agências

Benjamin Netanyahu rejeitou as alegações do Hamas e dos manifestantes israelitas de que o seu Executivo não está comprometido com as negociações para libertar os restantes reféns, garantindo que está empenhado em chegar a um acordo com o grupo radical.“A pressão militar está a resultar porque funciona em simultâneo. Por um lado, reduz as capacidades militares e de governo do Hamas, e por outro lado cria as condições para a libertação dos reféns. É exatamente isso que estamos a fazer”, asseverou, afirmando que estão a surgir “ruturas” da parte do Hamas nas negociações., anunciou Netanyahu, acrescentando que irá trabalhar na implementação do “plano de imigração voluntária”, do presidente norte-americano, Donald Trmp.“Nós garantimos a segurança global na Faixa de Gaza e permitimos a implementação do plano Trump, o plano de imigração voluntária. É este o plano”, afirmou.Trump propôs originalmente transferir toda a população de Gaza para países como o Egipto e a Jordânia e transformar a Faixa de Gaza numa “riviera”. Entretanto, nenhum país aceitou acolher a população e Israel disse desde então que qualquer saída de palestinianos seria voluntária.O gabinete de Netanyahu confirmou a receção da proposta e anunciou que Israel tinha apresentado uma contraproposta em resposta, sem dar mais detalhes sobre a mediação.A proposta é semelhante a uma apresentada há algumas semanas pelo enviado especial dos EUA, Steve Witkoff, embora não esteja claro se ela também inclui a liberação de corpos de reféns falecidos.“O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu conduziu uma série de consultas ontem, seguindo uma proposta recebida dos mediadores. Nas últimas horas, Israel enviou a sua contraproposta aos mediadores, em coordenação total com os Estados Unidos”, disse o gabinete do chefe do Estado hebraico.Enquanto isso, Israel continua a sua ofensiva em Gaza, depois de ter quebrado o cessar-fogo a 18 de março.Um dos ataques teve como alvo uma casa e uma tenda que abrigavam pessoas deslocadas no sul da Faixa de Gaza, matando oito pessoas, incluindo cinco crianças, de acordo com Mahmoud Bassal, porta-voz do serviço de resgate de Gaza.Israel e o Hamas estão num impasse, não chegando a um entendimento sobre como prosseguir o acordo de tréguas. O Hamas quer passar à segunda fase do acordo, que prevê um cessar-fogo permanente, a retirada das tropas israelitas de Gaza, a retoma do envio de ajuda humanitária e a libertação dos restantes reféns.Israel, por seu turno, quer que a primeira fase seja prolongada até meados de abril para que mais reféns sejam libertados e exige a "desmilitarização" de Gaza e a saída do Hamas antes de passar à segunda fase. O Hamas não aceitou a proposta e insiste que seja cumprido o acordo inicial.