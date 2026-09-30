Netanyahu reage a incidente com avião. PM israelita agradece aos "heróis" que evitaram "tragédia"



"Disse-me que o avião entrou numa picada. Contou-me que, de alguma forma, conseguiu entrar no cockpit com um dos membros da tripulação e que, juntos, conseguiram travar o piloto enquanto este tentava danificar os sistemas da aeronave". De acordo com Netanyahu, outro membro da tripulação entrou então no cockpit e conseguiu estabilizar o avião.



"Estamos em contacto permanente com as autoridades competentes para garantir a segurança contínua dos passageiros e o seu regresso seguro a casa”, afirmou, acrescentando que Israel está a investigar o incidente. Segundo Netanyahu, as autoridades sauditas detiveram e estão a interrogar o suspeito.



O primeiro-ministro afirmou ainda ter instruído os serviços de segurança israelitas a adotarem medidas para impedir tentativas semelhantes no futuro.



Netanyahu "saudou os heróis" que, disse, "salvaram muitas vidas e demonstraram uma enorme coragem".



“Evitaram uma tragédia grave”, disse o primeiro-ministro, que presidiu uma reunião de emergência com os responsáveis pela segurança interna.



Assim que foi lançado um alerta de emergência por parte da tripulação da aeronave, a Força Aérea israelita ordenou o envio de caças para a proteção do espaço aéreo.

"Tentativa de ataque terrorista”

Israel Katz, o ministro israelita da Defesa, considera que este incidente com um avião comercial se tratou “de uma tentativa de ataque terrorista jihadista”.



“O grave incidente no avião da Flydubai foi uma tentativa de ataque terrorista jihadista, que apenas foi travada graças à coragem de vários passageiros israelitas que conseguiram entrar no cockpit, dominar o terrorista e, com as próprias mãos, devolver o controlo do avião a outro membro da tripulação que ali se encontrava”, declarou Katz em comunicado.



c/ agências



O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, afirmou esta quarta-feira que as primeiras provas do incidente com um avião comercial da FlyDubai indicam que o piloto que esfaqueou o co-pilotoNum declaração gravada a partir do seu gabinete, o chefe do executivo israelita, acrescentando que os passageiros do voo - que fazia a ligação entre o Dubai e Telavive - eram todos de nacionalidade israelita.De acordo com Netanyahu, quando o avião se aproximava do espaço aéreo israelita,. O primeiro-ministro explicou ainda que já falou com um dos passageiros.