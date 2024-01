Neuralink. Empresa fundada por Musk implanta chip em cérebro humano

. Os resultados iniciais mostram uma deteção promissora de picos de neurónios”, escreveu Elon Musk na segunda-feira na rede social X.Esses “picos” são a atividade dos neurónios, células que utilizam sinais elétricos e químicos para enviar informações para o cérebro e para o corpo.No ano passado, a agência federal norte-americana Food and Drug Administration (FDA) autorizou a Neuralink a realizar o primeiro ensaio clínico para testar o implante em seres humanos.

Esse passo foi visto como fundamental nas ambições da empresa de ajudar pacientes a superar casos de paralisia, assim como uma série de outras doenças neurológicas.

Em setembro, a Neuralink começou a recrutar participantes para um “ensaio clínico inovador de um dispositivo médico experimental para a primeira interface cérebro-computador”.

“Se tem tetraplegia e está interessado em explorar novas formas de controlar o seu computador, pode ser elegível”, referiu então a empresa.

“Telepatia”

Enables control of your phone or computer, and through them almost any device, just by thinking.



Initial users will be those who have lost the use of their limbs.



Imagine if Stephen Hawking could communicate faster than a speed typist or auctioneer. That is the goal.