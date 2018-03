Nha Gunda quer rezar novamente na "casa de oração" cabo-verdiana

Lusa18 Mar, 2018, 09:48 | Mundo

Nascida na Calheta de São Miguel, onde foi batizada aos dois anos, Antónia "Gunda" Rodrigues Tavares foi viver depois nos Picos até aos 14 anos, antes de se mudar para Achada Igreja, no concelho de Santa Cruz, tudo no interior da ilha de Santiago.

Gunda ia à missa todos os domingos, confessava-se muitas vezes e ainda lembra de todos os padres que viu passar pela igreja. Aos 18 anos foi crismada na Igreja Santiago Maior, pelas mãos do bispo D. Faustino Moreira dos Santos.

Aos 20 anos, foi trabalhar em Angola como contratada, mas regressou três anos depois. Continuou a ir à missa na igreja da localidade, até a última eucaristia de que se lembra, celebrada a 30 de janeiro de 1960, pelo padre Luís Matriz.

Nessa altura, disse que a igreja já estava em declínio, porque o santo, o altar, sinos, madeira, entre outros objetos, foram retirados um ano antes para serem colocados na igreja de Nossa Senhora de Fátima, construída na então vila de Pedra Badejo, em 1949.

Depois disso, a octogenária lembra que a cobertura foi retirada e as vacas e cabras comeram a palha, ficando apenas na memória as imagens da igreja "grande, bonita e onde cabia muita gente".

Sem utilização, Gunda disse que foi um passo até a igreja ficar em ruínas até hoje, por causa das chuvas, do vento e da ação do mar na localidade litoral do concelho a oeste da ilha de Santiago.

Além da missa, era ainda à volta igreja onde eram enterradas muitas pessoas do concelho, sobretudo os padres, e, segundo Gunda, a última foi em 1942, ano em que foi construído um cemitério a umas dezenas de metros de Achada Igreja.

Quase 60 anos após o início da sua degradação e abandono, a Igreja Santiago Maior vai ser reconstruída, num projeto que começou este mês com as escavações das ruínas, que contam com colaboração da arqueóloga portuguesa Mariana Almeida.

As escavações arqueológicas do edifício religioso é um projeto da Câmara Municipal de Santa Cruz, em parceria com o Instituto do Património Cultural (IPC) e a Diocese de Santiago.

A maior alegria de Gunda é ver a igreja reconstruída, para poder voltar a ter a "casa de oração" na localidade e poupar 60 escudos (54 cêntimo do euro) de transporte todos os domingos para ir à missa em Pedra Badejo.

"É muito bom. Todos aqui estão muito contentes com o início das escavações, que acontecem depois de muitos pedidos da comunidade", mostrou a senhora Gunda, que preferiu falar com a agência Lusa em sua casa, a uns 200 metros das ruínas da igreja.

"Sabe, já estou escangalhada, com dores constantes nos joelhos. A idade não perdoa", brincou Gunda, esperando ter "pelo menos" uma capela "à frente" de casa, que considera ser um "património de todos" e que também vai fazer com que a localidade seja mais visitada.

A reabilitação das ruínas da Igreja de Santiago Maior enquadra-se no plano nacional de reabilitação dos edifícios históricos do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas.

Além das escavações arqueológicas, serão realizadas algumas sessões de sensibilização junto à comunidade local, como forma de consciencialização sobre a importância e salvaguarda do património cultural existente em Santa Cruz.