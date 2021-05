Nicolás Maduro aceita proposta de diálogo de Juan Guaidó

", disse Nicolás Maduro, na quarta-feira.O presidente da Venezuela falava durante uma reunião de trabalho com membros do governo, transmitida pela televisão estatal.", disse.Nicolas Maduro frisou ainda estar na disposição de reunir-se com a oposição "".O presidente da Venezuela frisou ainda que se Juan Guaidó "quer dialogar, quer recapacitar" será "bem-vindo".", frisou.





"Acordo de salvação nacional"







O líder opositor venezuelano, Juan Guaidó, propôs, terça-feira, avançar com um "" entre as "forças democráticas" e o Governo de Nicolás Maduro que inclua um calendário para eleições livres e levantamento progressivo das sanções internacionais.", disse.A proposta foi feita através de um vídeo, divulgado em Caracas, em que começa por dizer que", afirmou.O acordo, explicou, deve ainda incluir "a entrada maciça de ajuda humanitária e vacinas contra a covid-19; garantias para todos os atores das forças democráticas e também do `chavismo`, com mecanismos para a reinstitucionalização da Venezuela".Também a libertação dos presos políticos, o regresso dos exilados, "justiça de transição", o compromisso da comunidade internacional para a recuperação e "oferecer incentivos ao regime, incluindo o levantamento progressivo das sanções, condicionado ao cumprimento dos objetivos fundamentais do acordo", disse a concluir.