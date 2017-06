Nigel Farage implicado na investigação sobre ligações de Trump a Moscovo

Andreia Martins - RTP 01 Jun, 2017, 14:27 / atualizado em 01 Jun, 2017, 15:25 | Mundo

Nigel Farage num comício de Donald Trump no Mississippi, em agosto do ano passado | Carlo Allegri - Reuters

Nigel Farage, figura de destaque na campanha para o referendo britânico que ditou o Brexit, poderá agora estar envolvido na alegada interferência da Rússia nas eleições presidenciais norte-americanas de 2016.





online que o antigo líder do Partido de Independência do Reino Unido (UKIP) é considerado “pessoa de interesse” na investigação do FBI, com base nas ligações que tem com vários nomes proeminentes da campanha de Donald Trump, incluindo o conselheiro Roger Stone, bem como a Julian Assange, representante da WikiLeaks. O jornal The Guardian avança na ediçãoque o antigo líder do Partido de Independência do Reino Unido (UKIP) é considerado “pessoa de interesse” na investigação do FBI, com base nas ligações que tem com vários nomes proeminentes da campanha de Donald Trump, incluindo o conselheiro Roger Stone, bem como a Julian Assange, representante da WikiLeaks.





Uma das fontes ouvidas pelo jornal conta que os investigadores “estão a procurar pontos de contacto e pessoas envolvidas”.





“Se juntarmos a Rússia, a WikiLeaks e Assange com apoiantes de Donald Trump, a pessoa que mais surge é Nigel Farage. Ele está precisamente no meio destas relações. Estão a prestar-lhe muita atenção”, acrescenta.





Farage não foi acusado de nenhum crime nem é um suspeito no âmbito das investigações. A designação “pessoa de interesse” significa apenas que as autoridades consideram que o político britânico pode ter informação relevante para as investigações.





No ano passado, a WikiLeaks publicou vários e-mails hackeados de Hillary Clinton, a candidata democrata que enfrentou Trump, e do próprio Comité Nacional do Partido Democrático, na corrida à eleição presidencial de novembro. A CIA suspeita que a organização de Julian Assange poderá ter colaborado de perto com a Rússia para a ingerência na campanha eleitoral.





Mike Pompeo, atual diretor da CIA, acusou a Wikileaks de “querer interferir” nas eleições dos Estados Unidos. John Brennan, antigo diretor da mesma agência, afirmava ainda na semana passada , no Capitólio, que a WikiLeaks tinha cooperado com Moscovo “através de intermediários”.





"Estou a rir-me tanto"

This hysterical attempt to associate me with the Putin regime is a result of the liberal elite being unable to accept Brexit and Trump. — Nigel Farage (@Nigel_Farage) 1 de junho de 2017

“Nunca esteve na Rússia”





“O Nigel [Farage] nunca esteve na Rússia, quanto mais trabalhar com autoridades russas”, acrescentou o porta-voz, que não esclareceu se o antigo líder do UKIP tem conhecimento da investigação do FBI.





O representante de Farage admite que esteve com Assange uma única vez, em março último , na Embaixada do Equador em Londes, onde o fundador da WikiLeaks reside em permanência há cinco anos. Em 2011, um eurodeputado do UKIP discursava em defesa de Assange no Parlamento Europeu.





“Que eu tenha conhecimento, o único político com quem Nigel passou tempo foi com Garry Kasparov”, disse o porta-voz.





It was a great honour to spend time with @realDonaldTrump. He was relaxed and full of good ideas. I'm confident he will be a good President. pic.twitter.com/kx8cGRHYPQ — Nigel Farage (@Nigel_Farage) 12 de novembro de 2016

A admiração por Trump também nunca foi escondida. No ano passado, aquando da campanha pelo atual Presidente dos Estados Unidos, Nigel Farage participou num comício do republicano em agosto e voltou a visitá-lo dias antes e depois da votação. Em janeiro, o político britânico marcou presença na cerimónia de tomada de posse, em Washington. Das ligações à Rússia, Farage participou recentemente em programas da televisão RT. Em 2014, admitia numa entrevista que Vladimir Putin era o líder que “mais admirava”.A admiração por Trump também nunca foi escondida. No ano passado, aquando da campanha pelo atual Presidente dos Estados Unidos, Nigel Farage participou num comício do republicano em agosto e voltou a visitá-lo dias antes e depois da votação. Em janeiro, o político britânico marcou presença na cerimónia de tomada de posse, em Washington.













A relação de proximidade de Farage com vários elementos da equipa de Trump, nomeadamente Roger Stone, também terá chamado a atenção dos investigadores. Stone foi conselheiro de Trump durante a campanha e já admitiu ter estado em contacto com Guccifer 2.0, um conhecidocom ligações ao Kremlin.Ao início da tarde, o próprio político britânico reagia no Twitter e admitia dificuldade em terminar a leitura do artigo do Guardian. "Levei imenso tempo a ler porque estou a rir-me tanto destas notícias falsas", refere."Esta tentativa histérica de me associar ao regime de Putin resulta de uma elite liberal que não consegue aceitar o Brexit e o Trump", acrescenta Farage noutroNuma última mensagem, o eurodeputado considerou a informação "extremamente duvidosa", uma vez que reitera não ter "quaisquer relações com a Rússia".Antes da reação no Twitter, o, o porta-voz de Nigel Farage já tinha reagido com incredulidade às perguntas dos jornalistas e disse que estas“roçavam o histerismo”.