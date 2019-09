Nigéria. Centenas de crianças torturadas e abusadas sexualmente numa casa de tortura

RTP27 Set, 2019, 14:48 | Mundo

Foram resgatadas mais de 300 pessoas que estavam cativas numa “casa de tortura” situada em Kaduna, na Nigéria. Entre as vítimas, todas do sexo masculino, encontravam-se crianças, as mais novas com 5 anos, vários jovens e ainda alguns adultos.







De acordo com a BBC, enquanto ali estiveram cativas, estas pessoas foram sujeitas a vários tipos de tortura. Desde escravização, privação de comida a abusos sexuais.





Até ao momento, foram detidos oito suspeitos, que alegaram ser professores.





A maioria das vítimas, inclusivamente as de cinco anos, foi encontrada com correntes metálicas à volta dos tornozelos, para evitar tentativas de fuga.







Com inúmeros ferimentos e impedidos de escapar, muitos acabaram por morrer.











Quando questionadas sobre o porquê de ali estarem, muitas das crianças explicaram que tinham sido levadas por familiares, pois estes acreditavam que aquele “local de horrores” era, na realidade, uma escola islâmica.





Porém, segundo a polícia local, não há quaisquer evidências de que aquele edifício fosse uma escola.







As vítimas, a maioria de nacionalidade nigeriana, foram levadas para um estádio em Kaduna para serem examinadas e alimentadas, enquanto as autoridades tentam encontrar as respetivas famílias.







Além de exames médicos, estas pessoas vão ainda ser submetidas a avaliações psicológicas.