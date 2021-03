Nigéria. Foram libertadas as 279 raparigas raptadas de escola na sexta-feira

Foram libertadas as duzentas e setenta e nove raparigas que tinham sido raptadas numa escola secundária do noroeste da Nigéria, na semana passada. As autoridades locais garantem que não pagaram qualquer resgate e que a libertação foi alcançada depois de negociações com o grupo armado que sequestrou as alunas.