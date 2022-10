Nobel da Paz para bielorrusso Ales Bialiatski e organizações ucraniana e russa

O Comité Nobel Norueguês justificou a atribuição destes prémios pelos esforços dos três laureados na denúncia de crimes de guerra, de abuso do poder e de violações dos Direitos Humanos.É um prémio com uma forte carga simbólica, num período em que o mundo enfrenta uma ameaça de guerra nuclear.Na leitura do comentador de Política Internacional da Antena 1, Filipe Vasconcelos Romão, a edição deste ano do Nobel da Paz fica totalmente associada à situação de conflito militar no leste da Europa.