Nomeação para primeiro-ministro protege príncipe saudita no processo de Khashoggi

De acordo com uma fonte da coroa ouvida pela agência Reuters,, nomeadamente a representação do reino em visitas ao estrangeiro e a presidência em cimeiras organizadas pela Arábia Saudita.“Sua alteza, o príncipe herdeiro, com base nas ordens do rei, já supervisiona diariamente os principais órgãos executivos do Estado, e o seu novo papel como primeiro-ministro está inserido nesse contexto", explicou o funcionário da coroa na terça-feira.A nomeação de Mohammed bin Salman, que até agora acumulava.Para além desta nomeação, o rei Salman bin Abdulaziz nomeou um dos seus outros filhos, o príncipe Khalid, como ministro da Defesa, segundo um decreto real entretanto divulgado.

A coroa frisou que, historicamente, esta atribuição de funções já ocorreu no reino várias vezes.

“Parece que o príncipe foi aconselhado a tomar este passo antes da resposta da Administação Biden, a 3 de outubro”, considerou em Guardian Abdullah Alaoudh, diretor do grupo pró-democracia Dawn, sediado em Washington. Mas, “na prática, não faz diferença” que bin Salman seja agora chefe de Governo, acrescentou. , considerou em declarações aoAbdullah Alaoudh, diretor do grupo pró-democracia Dawn, sediado em Washington. Mas, “na prática, não faz diferença” que bin Salman seja agora chefe de Governo, acrescentou.

A decisão do rei não deverá, na prática, trazer alterações no poder na Arábia Saudita, visto que o príncipe, de 37 anos, é já o líderdo país e herdeiro do trono. A altura em que esta mudança chega é, no entanto, vista por críticos do Governo como estratégica.Um juiz dos Estados Unidos convocou a Administração do presidente norte-americano, Joe Biden,numa ação levada a cabo por Hatice Cengiz, noiva de Jamal Khashoggi.Khashoggi, jornalista saudita de 59 anos que residia nos Estados Unidos, era um crítico veemente da família real do país de origem. A 2 de outubro de 2018 entrou no Consulado saudita em Istambul para recolher documentos necessários ao seu futuro casamento e nunca mais foi visto.Na altura,depois de terem falhado as negociações para que regressasse ao país. A Turquia acredita que foi estrangulado e desmembrado, apesar de nunca terem sido encontrados vestígios do corpo.Em julho deste ano, o Governo de Joe Biden pediu que fosse estendido o prazo para a sua resposta acerca da eventual imunidade de Mohammed bin Salman, inicialmente estabelecido para 1 de agosto. O juiz distrital John Bates concordou em adiar o prazo para 3 de outubro – ou seja, menos de uma semana depois de o rei saudita ter nomeado o filho primeiro-ministro.

Noiva de Khashoggi diz que luta não vai parar



A Casa Branca ainda não reagiu à recente nomeação do príncipe herdeiro. O líderda Arábia Saudita tem sempre negado qualquer envolvimento no caso da morte do jornalista, mas um relatório da Inteligência norte-americana referiu que, muito provavelmente, terá sido ele a ordenar o assassinato.Segundo analistas políticos,Na queixa civil apresentada pela noiva de Jamal Khashoggi ao tribunal federal distrital de Washington, em outubro de 2020, é sugerido que o príncipe e outros funcionários da coroa agiram “em conspiração e de forma premeditada” para raptar, drogar, torturar e matar o jornalista dentro do consulado saudita em Istambul, em 2018., reagiu a noiva em declarações ao

Arábia Saudita condenou suspeitos a penas de prisão

O assassinato de Khashoggi despoletou reações a nível global e manchou a imagem do príncipe saudita, Mohammad bin Salman, que a CIA e vários governos acreditam ter orquestrado a morte do jornalista. As acusações foram sempre rejeitadas pela realeza.No final de 2019, o procurador-geral da Arábia Saudita informou quedevido ao envolvimento no caso do homicídio de Khashoggi e que outras três pessoas foram condenadas a penas de prisão de 24 anos.Em setembro de 2020, porém, a justiça saudita anulou as sentenças de morte eAs penas dos restantes foram reduzidas para entre sete a dez anos de prisão.Já em abril deste ano, um tribunal turco tomou a decisão de transferir o julgamento de 26 sauditas acusados do homicídio de Jamal Khashoggi. A Arábia Saudita rejeitou os pedidos turcos para extraditar alguns dos arguidos, grupo que inclui ajudantes muito próximos do príncipe saudita.