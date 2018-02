Nordahl diz que matou Maelys involuntariamente revela procurador

Maëlys Araújo desapareceu de um casamento a 26 de agosto de 2017, em Pont-de-Bonvoisin, Isére, no leste de França, onde se encontrava igualmente Lelandais.



"Nordahl Lelandais indicou [às autoridades] que matou a criança involuntariamente, regressou ao casamento, antes de levar o corpo para o maciço da Chartreuse. Para já não deu explicações sobre as causas da morte de Maëlys", disse Coquillat.



Lelandais, que sempre se disse inocente, apesar de estar detido desde setembro, terá confessado o crime depois da confirmação de que vestígios ínfimos de sangue detetados na bagageira do seu Audi A3 pertenciam realmente a Maëlys.



Decidiu então colaborar com as autoridades e levá-las até onde estaria o corpo, embora alegadamente já não se lembrasse bem onde o tinha deixado.



De acordo com Jean-Yves Coquillat, "ele depositou o corpo numa pequena ravina recôndita da Comuna de Saint Franc. Um crânio foi descoberto ao fim da tarde, assim como um osso comprido no local apontado por Nordahl Lelandais".



Os pais de Maëlys já foram informados de que o corpo da filha foi encontrado.



"Os pais de Maëlys foram notificados em primeiro lugar. Estão a caminho. Nordahl Lelandais desejou por seu lado pedir desculpas", afirmou Coquillat.



"Até agora, os pais estavam na pior das situações, na ignorância do que tinha acontecido à criança. Esta noite, eles sabem que a filha morreu, que foi morta e há alguns minutos descobrimos os restos [mortais] da criança", indicou o procurador.



Maëlys Araújo tinha nove anos quando desapareceu.