Noruega. Doença misteriosa mata dezenas de cães

“É naturalmente alarmante ver cães saudáveis a morrer tão rapidamente. É uma situação muito estranha. Nunca vi nada como isto”, revelou Jorun Jarp, diretor do Instituto Veterinário da Noruega.



Os veterinários já descartaram a hipótese de uma infeção causada pela bactéria da salmonela. O instituto também não acredita que a causa dos vómitos graves e da diarreia aguda com sangue seja provocada pelo consumo de veneno para ratos ou pela comida administrada aos animais.



"Vimos que muitos tipos diferentes de ração foram usados nos cães que são autopsiados e não temos motivos para acreditar que seja a causa de uma ração específica", afirmou o diretor do Instituto.



Por enquanto, “estamos a investigar possíveis vírus, bactérias, fungos ou parasitas”, acrescentou.



As autópsias efetuadas pelo Instituto Veterinário Norueguês revelaram a presença de duas bactérias em "quantidades anormalmente grandes". No entanto, ainda não há mais detalhes nesta fase.



"De momento, não temos resultados de testes claros e, portanto, nenhuma conclusão firme", assegurou Hannah Jørgensen, uma patologista veterinária.



A doença foi detetada pela primeira vez nos arredores de Oslo, mas já se alastrou para outros 13 pontos da região, segundo o CNN. Até agora, foram confirmados mais de 200 casos da doença. Só este fim-de-semana, dez cães adoeceram. Quatro vieram a falecer mais tarde.



De acordo com o porta-voz da autoridade de segurança alimentar, Ole-Herman Tronerud, a doença parece ser "muito grave para um cão, mas ainda não sabemos se isso é contagioso ou apenas uma série de casos individuais".



Apesar de ainda nada indicar que a doença seja contagiosa – tanto entre animais como para o ser humano -, as autoridades locais já alertaram os donos para estes evitarem o contacto dos seus cães com outros animais.