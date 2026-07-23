Nova frente no conflito. Houthis reivindicam ataques no Mar Vermelho

O ataque ocorreu horas depois do anúncio de um acordo histórico de cooperação nuclear entre os Estados Unidos e o Reino Saudita, que poderá permitir a Riade desenvolver capacidades de enriquecimento de urânio para fins civis.

Dois mortos no Irão

Irão alerta para “novas estratégias”





c/agências

Uma fonte oficial saudita confirmou que o navio Encelia, "propriedade de uma empresa saudita", foi "alvo de um ataque enquanto navegava no Mar Vermelho, provocando um incêndio na proa", informou a agência de notícias oficial saudita (SPA).A agência britânica de segurança marítima UKMTO tinha noticiado pouco antes que um petroleiro tinha sido atingido por um "projétil não identificado" no Mar Vermelho. Embora não tenham sido reportadas vítimas, um incêndio deflagrou a bordo, a cerca de 130 quilómetros do porto saudita de Al Shuqaiq.Estes ataques estão a expandir o teatro de guerra no Médio Oriente, 15 dias após o retomar das hostilidades entre os Estados Unidos e o Irão, rompendo o cessar-fogo negociado em abril., visando instalações marítimas, depósitos de mísseis e drones, locais de vigilância costeira e ativos de defesa aérea.Os meios de comunicação estatais noticiaram dois ataques com mísseis em Bushehr, cidade que alberga a única central nuclear em funcionamento do Irão., segundo um responsável da província do Khuzistão citado pela televisão estatal. Outros bombardeamentos foram relatados em Ahvaz, perto do Golfo, bem como explosões em Sirik, perto do Estreito de Ormuz, segundo os meios de comunicação iranianos.O Comando Central dos EUA (Centcom) anunciou na noite de quarta-feira que tinha concluído esta última ronda de ataques. Especificou que as forças norte-americanas — que mantêm um bloqueio marítimo ao Irão — "desviaram nove navios comerciais e imobilizaram um para impedir a entrada ou saída de embarcações de portos iranianos".“Após a violação do memorando de entendimento por parte dos Estados Unidos, estamos a assistir a uma nova fase na guerra”, disse Akraminia em entrevista à agência de notícias iraniana Defence Press, esta quinta-feira.Akraminia afirmou que as forças armadas iranianas estão a realizar ataques de retaliação em resposta ao que descreveu como agressão dos EUA, acrescentando que tais operações “continuarão enquanto persistirem os ataques dos EUA contra as infraestruturas e as zonas costeiras do país”.O ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão prometeu responder “olho por olho”, ameaçando ripostar de forma “poderosa e decisivia” a ataques a infraestruturas civis.