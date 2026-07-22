"Olho por olho". Irão ameaça ripostar de forma "poderosa" a ataques a infraestruturas civis

Um ataque às infraestruturas do Irão provocaria uma resposta “poderosa e decisiva”, afirmou o ministro dos Negócios Estrangeiros, Abbas Araghchi.

“A nossa doutrina de defesa é clara: olho por olho”, publicou Araghchi na rede X. “Qualquer agressão contra o Irão, incluindo as nossas infraestruturas, exigirá uma resposta poderosa e decisiva".

Um ataque às infraestruturas do Irão provocaria uma resposta “poderosa e decisiva”, disse o ministro dos Negócios Estrangeiros, Abbas Araghchi, depois de o presidente Donald Trump ter ameaçado destruir uma ponte ou central elétrica iraniana por cada navio atacado no Estreito de Ormuz.



“A nossa doutrina de defesa é… pic.twitter.com/cjWMwPmUiq — Iran International English (@IranIntl_En) 22 de Julho de 2026

“Aqueles que contribuírem para tal agressão, seja qual for o tipo de apoio, serão também considerados alvos legítimos”, acrescentou.







Também o presidente do Parlamento iraniano e principal negociador, Mohammad Bagher Ghalibaf, alertou que nenhum país da região irá conseguir vender petróleo se o Irão não o conseguir.





“A equação desta guerra é clara: ou tudo ou nada”, disse Ghalibaf.



“Numa região onde não podemos vender petróleo, ninguém venderá petróleo. Se a nossa segurança não for garantida, nenhuma infra-estrutura estará segura, e o estreito só estará seguro na ausência das forças americanas. Já dissemos repetidamente que as condições no Estreito não voltarão a ser como eram antes da guerra.”

Iran’s parliament speaker and top negotiator Mohammad Bagher Ghalibaf warned that no country in the region would be able to sell oil if Iran could not, adding that no infrastructure would remain safe unless Tehran’s security was guaranteed.



“The equation of this war is clear:… pic.twitter.com/xSbdLxdcGj — Iran International English (@IranIntl_En) July 22, 2026 Acrescentou, também numa publicação na X, que nenhuma infraestrutura permanecerá segura a menos que a segurança de Teerão seja garantida, afirmando que isso só irá suceder após a retirada das forças norte-americanas de Ormuz.“Numa região onde não podemos vender petróleo, ninguém venderá petróleo.. Já dissemos repetidamente que as condições no Estreito não voltarão a ser como eram antes da guerra.”

Já a Marinha da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) afirmou que os pontos de entrada e saída do Estreito de Ormuz estão sob o seu firme controlo e alertou as embarcações contra a utilização de rotas alternativas, classificando-as como inseguras e perigosas.



"Alertamos contra a utilização destas rotas, pois fazê-lo terá consequências graves e irreparáveis", declarou em comunicado esta quarta-feira.





O comunicado acrescentou que as forças armadas iranianas não permitiriam a exportação de “nem uma única gota de petróleo” da região caso as ameaças americanas fossem concretizadas. O quartel general das forças iranianas afirmou que as repetidas ameaças dos Estados Unidos e das suas forças armadas levariam apenas à expansão da guerra por toda a região, “e mesmo para além dela”.





O comandante da Força Aeroespacial da Guarda Revolucionária do Irão, Majid Mousavi, referiu por seu lado esta quarta-feira que Teerão cortaria o fornecimento de eletricidade aos aliados dos EUA na região, caso as pontes ou centrais elétricas iranianas fossem atacadas.





Estados Unidos e Irão voltaram a atacar-se mutuamente nas duas últimas semanas, depois das forças iranianas terem atacado navios em trânsito no Estreito de Ormuz à revelia das suas ordens.





A Administração Trump ordenou o bombardeamento de alvos militares, levando a ataques do Irão a bases norte-americanas nos países do Golfo. Esses ataques vitimaram três soldados dos Estados Unidos, agravando a tensão e as ameaças de parte a parte.