"Olho por olho". Irão ameaça ripostar de forma "poderosa" a ataques a infraestruturas civis
A resposta iraniana à ameaça deixada esta quarta-feira pelo presidente dos EUA, Donald Trump, foi ampla e diversificada. Trump ameaçou "destruir" pontes e centrais elétricas por cada navio atacado no Estreito de Ormuz, Teerão prometeu responder 'olho por olho'. "É tudo ou nada", sublinhou o presidente do Parlamento.
“A nossa doutrina de defesa é clara: olho por olho”, publicou Araghchi na rede X. “Qualquer agressão contra o Irão, incluindo as nossas infraestruturas, exigirá uma resposta poderosa e decisiva".
Um ataque às infraestruturas do Irão provocaria uma resposta “poderosa e decisiva”, disse o ministro dos Negócios Estrangeiros, Abbas Araghchi, depois de o presidente Donald Trump ter ameaçado destruir uma ponte ou central elétrica iraniana por cada navio atacado no Estreito de Ormuz.— Iran International English (@IranIntl_En) 22 de Julho de 2026
“A nossa doutrina de defesa é… pic.twitter.com/cjWMwPmUiq
“Numa região onde não podemos vender petróleo, ninguém venderá petróleo. Se a nossa segurança não for garantida, nenhuma infra-estrutura estará segura, e o estreito só estará seguro na ausência das forças americanas. Já dissemos repetidamente que as condições no Estreito não voltarão a ser como eram antes da guerra.”
Iran’s parliament speaker and top negotiator Mohammad Bagher Ghalibaf warned that no country in the region would be able to sell oil if Iran could not, adding that no infrastructure would remain safe unless Tehran’s security was guaranteed.— Iran International English (@IranIntl_En) July 22, 2026
“The equation of this war is clear:… pic.twitter.com/xSbdLxdcGj
"Alertamos contra a utilização destas rotas, pois fazê-lo terá consequências graves e irreparáveis", declarou em comunicado esta quarta-feira.