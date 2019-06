Nova Iorque pode aprovar projeto de lei que prevê eliminação de gases de efeito estufa até 2050

Lusa19 Jun, 2019, 07:15 / atualizado em 19 Jun, 2019, 08:15 | Mundo

Se os projetos de Lei de Proteção Comunitária e Mudança Climática forem aprovados, Nova Iorque tornar-se-á a líder ambiental do mundo. Os dois diplomas exigem que o estado reduza o seu nível de contaminação em 85% abaixo dos níveis de 1990 até 2050, sendo que os restantes 15% serão eliminados através de medidas para remover o dióxido de carbono da atmosfera, avança o The New York Times.

"Isso colocará Nova Iorque indubitavelmente numa posição de liderança global", disse Jesse Jenkins, especialista em energia da Universidade de Harvard.

Até agora, o governador Cuomo, não prestou qualquer declaração sobre este acordo com os legisladores.

O Times observa que muitos líderes democratas em outros estados aprovaram projetos para reduzir os gases de efeito estufa em resposta aos esforços insistentes da administração do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para deixar cair as regulamentações ambientais nas centrais de produção de energia.