Novas explosões em Teerão durante a noite

A agência iraniana Tasnim, associada à Guarda da Revolução do Irão, afirmou que as defesas antiaéreas iranianas foram ativadas por volta das 5h00 locais (2h00 em Lisboa) e que várias explosões foram ouvidas.

A emissora catari Al Jazeera também identificou, pelo menos, dois ataques contra a capital iraniana.

O número de mortos no Irão em resultado da guerra atingiu, pelo menos, 1.045 pessoas, segundo uma agência governamental iraniana na quarta-feira, a Fundação de Mártires e Assuntos dos Veteranos do Irão, que especificou que o número é relativo aos corpos identificados e preparados para o enterro até o momento, noticiou a AP.

Em sentido inverso, o Irão lançou uma nova onda de ataques esta na manhã contra bases israelitas e norte-americanas, após uma ameaça de destruir infraestruturas militares e económicas em toda a região, que surgiu depois de os EUA e Israel terem intensificado os bombardeamentos e de um submarino da marinha norte-americana ter afundado um navio de guerra iraniano no Oceano Índico.

O ministro das Relações Exteriores do Irão disse hoje que os Estados Unidos "vão arrepender-se amargamente do precedente que criaram" com o afundamento da fragata iraniana na costa do Sri Lanka, uma declaração que representa o primeiro reconhecimento de Teerão sobre o naufrágio do IRIS Dena no Índico.

O comentário de Araghchi na rede social X especificou que "os EUA cometeram uma atrocidade no mar, a 2.000 milhas da costa do Irão".

"A fragata Dena, convidada da Marinha da Índia e transportando quase 130 marinheiros, foi atingida em águas internacionais sem aviso prévio", escreveu.

"Anotem minhas palavras: os EUA vão arrepender-se amargamente do precedente que criaram", ameaçou.

O Irão está a ser bombardeado por Israel desde o sábado passado, quando o Estado israelita lançou uma ofensiva conjunta com os Estados Unidos, que resultou na morte do líder supremo iraniano, o ayatollah Ali Khameneí.

Teerão respondeu com ataques contra Israel e países aliados dos Estados Unidos no Golfo Pérsico.