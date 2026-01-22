Mundo
Novo acidente ferroviário em Espanha. Seis feridos em colisão de comboio com grua
É o quarto acidente ferroviário em Espanha em menos de uma semana.
Espanha foi palco de novo acidente ferroviário. Um comboio colidiu esta quinta-feira com uma grua em Cartagena, na região de Múrcia. Há notícia de pelo menos seis feridos ligeiros.
Trata-se de um comboio de passageiros que colidiu com um guindaste de construção no sudeste da Espanha, segundo os serviços de emergência regionais."O comboio não tombou nem descarrilou", garantiu à Reuters um porta-voz dos serviços de emergência da região de Múrcia.
"Havia uma pickup com um braço mecânico a trabalhar numa vivenda próxima. A situação é aparatosa, sem maior transcendência", descreveu o presidente do governo da região de Múrcia, Fernando López Miras.
A colisão ocorreu perto de Cartagena, em Múrcia, dias depois da colisão fatal de um comboio de alta velocidade, no domingo, na região da Andaluzia, no sul do país, que matou pelo menos 43 pessoas, e de outros dois acidentes na Catalunha na terça-feira.
A operadora ferroviária espanhola Adif afirmou na rede social X que o tráfego nessa linha foi interrompido devido à "intrusão na bitola da infraestrutura por um guindaste que não pertence à operação ferroviária", sem fornecer mais detalhes.
"Havia uma pickup com um braço mecânico a trabalhar numa vivenda próxima. A situação é aparatosa, sem maior transcendência", descreveu o presidente do governo da região de Múrcia, Fernando López Miras.
A colisão ocorreu perto de Cartagena, em Múrcia, dias depois da colisão fatal de um comboio de alta velocidade, no domingo, na região da Andaluzia, no sul do país, que matou pelo menos 43 pessoas, e de outros dois acidentes na Catalunha na terça-feira.
A operadora ferroviária espanhola Adif afirmou na rede social X que o tráfego nessa linha foi interrompido devido à "intrusão na bitola da infraestrutura por um guindaste que não pertence à operação ferroviária", sem fornecer mais detalhes.