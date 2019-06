Novo ataque de rebeldes iemenitas contra Arábia Saudita

Lusa16 Jun, 2019, 06:54 | Mundo

O ataque foi noticiado no sábado à noite no canal via satélite `Al-Masirah`, com o porta-voz dos Huthis, Yahia al-Sarie, a informar que os `drones` - sem especificar quantos - tinham como alvo os aeroportos regionais de Abha e Jizan, na Arábia Saudita.

Ao início da madrugada de hoje, a coligação militar liderada por Riade afirmou ter derrubado um `drone` perto do aeroporto de Abha.

Na quarta-feira, pelo menos 26 civis de várias nacionalidades ficaram feridos na explosão de um projétil disparado pelos rebeldes iemenitas contra este aeroporto.

Os rebeldes Huthis têm intensificado nas últimas semanas os ataques contra a Arábia Saudita, que lidera a coligação que intervém no Iémen desde 2015.

A guerra no Iémen opõe as forças fiéis ao governo de Abd Rabbo Mansur Hadi, reconhecido internacionalmente, apoiadas pela coligação internacional liderada pela Arábia Saudita e pelos Emirados Árabes Unidos, aos rebeldes xiitas Huthis, apoiados pelo Irão e que controlam um vasto território, incluindo a capital, Sanaa.

O conflito, desencadeado em meados de 2014, já matou dezenas de milhares de pessoas, incluindo numerosos civis, segundo diversas organizações humanitárias.

De acordo com a ONU, a guerra causou já mais de 3,3 milhões de deslocados, numa das maiores crises humanitárias do mundo.