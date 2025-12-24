Novo atentado à bomba em Moscovo mata três pessoas

Três pessoas morreram na madrugada desta quarta-feira num atentado à bomba em Moscovo, próximo do mesmo local onde há dois dias um general de alta patente foi morto após a explosão de um carro-bomba que a Rússia alega que ter sido plantado pela Ucrânia.

De acordo com o canal Telegram 112, os agentes da polícia mortos eram dois tenentes, de 24 e 25 anos de idade, que trabalhavam nos órgãos de segurança há pouco mais de dois anos.



c/ agências



O Comité Estatal de Investigação da Rússia afirmou que. Uma terceira pessoa morreu, mas as autoridades russas não especificaram a sua identidade.Foram abertos processos criminais num caso de assassinato de agentes da lei e tráfico ilegal de bombas.Um morador russo que vive nas proximidades deste atentado confirmou à Reuters queCanais de informação não oficiais russos, no Telegram, avançam queEste novo atentado aconteceu muito próximo do local onde, na segunda-feira, foi assassinado o chefe de operações do Estado-Maior do Exército russo, Fanil Sarvárov. Morreu após a explosão de um carro-bomba num bairro no sul de Moscovo. Uma ação que Moscovo atribuiu aos serviços secretos ucranianos.Oficialmente, a Ucrânia não assumiu responsabilidade por este atentado.