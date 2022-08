Novo aviso de Stoltenberg. "Se Putin pensar em fazer algo a um país da NATO, toda a aliança vai reagir"

O secretário-geral da NATO advertiu que é do "interesse mundial" que a Rússia não vença a guerra na Ucrânia e que a "política agressiva" não tenha sucesso. Num discurso no acampamento de verão da Liga da Juventude dos Trabalhadores, na ilha norueguesa de Utøya, Jens Stoltenberg deixou claro também que, se as forças russas atacarem algum país da Aliança Atlântica, a NATO reagirá.