Novo balanço. Cheias devastadoras no Nepal e Tibete provocaram mais de 290 mortos

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No coração dos Himalaias, esta região do Nepal é muito popular entre os caminhantes e alpinistas de todo o mundo, muitos dos quais aspiram a escalar o Monte Evereste.

Inundação desencadeada por um colapso glaciar







A Autoridade Nacional de Redução e Gestão de Riscos de Desastres do Nepal afirmou que a "inundação que envolveu glaciares" ocorreu no rio Lhende devido a um deslizamento de terras que aconteceu a cerca de 20 quilómetros a nordeste de uma passagem fronteiriça entre o Nepal e a China.





Diversos projetos hidrelétricos estão localizados nas zonas mais afetadas do distrito montanhoso de Rasuwa, que tem uma população de cerca de 50 mil habitantes.

Novo deslizamento é possível

O centro revelou ainda que as autoridades e os cientistas estão a avaliar se os detritos bloquearam temporariamente o rio num troço estreito, "formando uma barragem natural", dado que, se esta água for libertada repentinamente, poderá criar "um risco secundário".





c/agências

Um porta-voz da polícia nepalesa, Abhi Narayan Kafle, confirmou à agência de notícias espanhola EFE o mais recente balanço e disse queDe acordo com os dados mais recentes da Autoridade Nacional de Redução e Gestão de Riscos de Desastres do Nepal, um contingente militar transportou por via aérea 95 pessoas de Timure para Dhunche, a capital do distrito.Segundo os dados mais recentes da Autoridade Nacional de Redução e Gestão de Riscos de Desastres do Nepal, um contingente militar transportou por via aérea 95 pessoas de Timure para Dhunche, a capital do distrito.Vinte e quatro horas após a passagem da inundação, asna manhã desta quinta-feira,segundo uma contagem da autoridade nepalesa de gestão de emergências., quando uma enorme onda de água, lama e detritos desceu a montanha e submergiu a cidade fronteiriça de Gyirong, no Tibete, segundo as autoridades citadas esta quinta-feira de manhã pelos meios de comunicação social estatais chineses.Sunil Sharma, porta-voz do organismo de turismo do Nepal, afirmou que entre os desaparecidos estavam 133 cidadãos indianos que participavam numa peregrinação ao monte Kailash, no Tibete, um local sagrado para os hindus.Estavam também desaparecidos 47 cidadãos dos Estados Unidos, 34 da Austrália, 34 do Reino Unido e 24 do Canadá, segundo o responsável.A empresa de trekking nepalesa Himalayan Glacier revelou à AFP que não recebeu notícias de um dos seus grupos de 47 pessoas. "As nossas equipas estão a visitar os hospitais para onde as vítimas estão a ser levadas", disse o seu diretor, Sanket Pandey.De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), a inundação foi desencadeada por um colapso glaciar tão violento que provocou um sismo de magnitude 5,2 e deslizamentos de terra.A enxurrada de água e lama que engoliu a região, arrastando inúmeras casas e os seus moradores, provocou a morte a 162 pessoas do lado nepalês e a outras três no território chinês vizinho do Tibete.No Nepal, a cheia atingiu o vale do rio Trishuli, no distrito de Nuwakot, a norte de Katmandu, e o vale do rio Bhotekoshi, a leste da capital.Um relatório técnico preliminar publicado esta quinta-feira pelo Governo nepalês"O lago que se formou (após a avalanche) no rio ainda não recuou completamente", alerta o relatório, acrescentando que "a possibilidade de outro deslizamento de lama (...) não pode ser descartada de imediato".Os cientistas afirmam que as alterações climáticas estão a aumentar a intensidade e a frequência destes eventos.As montanhas nevadas do Nepal perderam quase um terço do seu gelo em pouco mais de 30 anos devido ao aquecimento global, segundo informações da Organização das Nações Unidas em 2023. A agência acrescentou nesse ano que os glaciares do Nepal, país situado entre dois grandes emissores de carbono – a Índia e a China – derreteram 65 por cento mais rapidamente na última década do que na anterior.A instituição afirmou que a cheia repentina provocou uma forte onda de água, sedimentos e pedras através dos sistemas fluviais Bhote Koshi e Trishuli, acrescentando que os níveis de água no rio, na área de Galchhi, a jusante, teriam subido até nove metros em 30 minutos.