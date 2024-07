Novo líder britânico diz que encontrou Biden "em muito boa forma"

Starmer declarou em entrevista à BBC que a reunião com Biden decorreu "a bom ritmo", descrevendo: "Disseram-nos 45 minutos e estivemos [reunidos] durante quase uma hora".

O líder trabalhista destacou que o líder norte-americano estava atento a "absolutamente todos os detalhes".

O primeiro-ministro britânico comentou também que Biden está na linha da frente de "algumas das questões mais desafiantes do mundo" e, na qualidade de anfitrião da Cimeira da NATO, que hoje termina na capital norte-americana, "demonstrou uma liderança incrível".

Biden recebeu o primeiro-ministro britânico na Casa Branca na quarta-feira, na sua primeira reunião bilateral desde a sua recente eleição, após a derrota dos conservadores, após 14 anos a governar o Reino Unido.

A saúde de Biden, 81 anos, foi questionada após o debate que travou com o republicano Donald Trump, no âmbito da disputa presidencial norte-americana no próximo mês de novembro.

Ao longo do debate, Biden pareceu em vários momentos ausente e enganou-se diversas vezes.