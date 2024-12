Novo primeiro-ministro promete "estabilidade" e "calma" - entrevista Al-Jazeera

"Chegou o momento de este povo usufruir de estabilidade e de calma, de ser cuidado e de saber que o seu Governo está aqui para lhe prestar os serviços de que necessita", afirmou o novo governante sírio.

Mohammad al-Bashir foi nomeado para o cargo pelos rebeldes islamitas que derrubaram o regime do Presidente sírio, Bashar al-Assad, no poder havia 24 anos, numa ofensiva de 12 dias.

Após a sua nomeação, Al-Bashir declarou que o novo Governo estenderá a mão "a todos", exceto àqueles cujas mãos estejam "manchadas com o sangue dos sírios".

"Estendemos a mão a todos, exceto àqueles cujas mãos estão manchadas com o sangue dos sírios", declarou Al-Bashir na entrevista à Al-Jazeera, onde apareceu ladeado da nova bandeira síria (três riscas horizontais, verde, branca e preta, com três estrelas vermelhas na risca lateral) e da da aliança rebelde islamita Organização de Libertação do Levante (Hayat Tahrir al-Sham, em árabe, HTS).

Segundo o líder do Governo de transição, a Síria precisa de profissionais e tecnocratas para garantir o bom funcionamento das instituições do Estado, após 24 anos de Assad no poder.

"A Síria tem pessoas com grande potencial, mas o regime corrupto oprimiu esses profissionais nas prisões", afirmou Al-Bashir, que até agora era líder do Governo de Salvação, o ramo civil do HTS que administrava a província de Idlib, o principal bastião da oposição a Assad.

Recordou também que o Comando das Operações Militares - a coligação de fações rebeldes que levou a cabo a ofensiva que conseguiu tomar Damasco no domingo passado - lhe atribuiu a tarefa de dirigir as instituições do Estado "até ao dia 01 de março próximo".

Hoje, Al-Bashir dirigiu a primeira reunião do seu executivo, que se centrou na necessidade de "receber arquivos e dados das instituições do regime derrubado", a fim de "pôr em marcha o trabalho durante o período de transição até que se redija a Constituição, para que os serviços não sejam suspensos".

"Alguns ministros permanecerão nos seus cargos, como os da Justiça, do Património e do Interior, e há novos ministros no Governo de Salvação que não existiam no antigo regime. Serão escolhidas figuras adequadas ao próximo período", indicou à Al-Jazeera.

A esse respeito, sublinhou que "a transição de poder foi paga em sangue às mãos deste regime criminoso", ao mesmo tempo reafirmando que "a transferência de ficheiros de serviço para o Governo interino foi tranquila".

"Apelamos a todos os trabalhadores das instituições para que regressem aos seus postos de trabalho, para que continuem a prestar serviços ao povo sírio, que muito se sacrificou ao longo dos anos. Agora é a altura de este povo desfrutar de estabilidade e calma," insistiu.