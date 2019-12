Novo recorde de calor na Austrália com média nacional de 41,9 graus

Na quarta-feira já tinha sido batido um recorde com 40,9 graus. No entanto, o recorde absoluto da temperatura no mês de dezembro foi batido hoje quando os termómetros atingiram os 49,8 graus na localidade de Eucla, na Austrália Ocidental.

O recorde absoluto anterior alcançado em dezembro tinha sido registado em Birdsville, Queensland, em 1972 (49,5 graus).

A Austrália está a viver uma onda de calor excecional que é particularmente preocupante num país já devastado nos últimos meses por centenas de incêndios florestais.

O estado de Nova Gales do Sul, o mais populoso da Austrália, declarou hoje um estado de emergência de sete dias por causa dos incêndios.

Cerca de dois mil bombeiros lutam contra as chamas, que ainda estão incontroláveis em algumas zonas, com o apoio de equipas australianas, dos Estados Unidos e do Canadá.

O último estado de emergência durou sete dias em meados de novembro, devido aos fogos. O centro de Sydney atingiu uma máxima de 39 graus.

Pelo menos seis pessoas morreram devido aos incêndios florestais em Nova Gales do Sul, a região mais duramente atingida por incêndios e seca severa, onde 13.000 quilómetros quadrados de terra arderam desde 01 de julho.

A temporada de incêndios na Austrália varia de acordo com a área e as condições meteorológicas, embora sejam geralmente registados entre os meses de dezembro e março.

Os piores incêndios ocorridos no país nas últimas décadas ocorreram no início de fevereiro de 2009, no estado de Victoria (sudeste), e causaram 173 mortos e 414 feridos. A área ardida foi de 4.500 quilómetros quadrados.