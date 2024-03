Novo tiroteio em Moscovo faz pelo menos 28 feridos

O instituto fica ae a cerca de 27 quilómetros do Crocus City Hall, onde ocorreu o tiroteio desta tarde.





No local estão dezenas de ambulâncias.





O novo ataque acontece horas depois de um tiroteio e duas explosões na sala de espetáculos Crocus, reivindicado poucas horas depois pelo autoproclamado Estado Islâmico.





“[Os combatentes do autoproclamado Estado Islâmico] atacaram uma grande concentração (...) nos arredores da capital russa, Moscovo”, declarou este grupo numa das suas contas do Telegram.



O grupo "regressou depois em segurança à sua base", refere a mensagem.







Ao fim da noite desta sexta-feira, os Estados Unidos disseram ter informações que confirmam a reivindicação de responsabilidade do grupo Estado Islâmico.



Vídeos divulgados nas redes sociais mostram o edifício, na cidade de Krasnogorsk, em chamas. Outros vídeos mostram pessoas no chão, rodeadas de sangue.



Num outro vídeo podem ver-se homens armados a disparar repetidamente sobre civis aos gritos, entre os quais crianças, na entrada do edifício.