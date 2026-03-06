Novo voo de repatriamento de portugueses no Médio Oriente em avaliação

O secretário de Estado das Comunidades, Emídio Sousa, adiantou, ao início da manhã desta sexta-feira, que está em ponderação a realização de um novo voo de repatriamento de cidadãos portugueses com partida da Arábia Saudita.



"Estamos a ponderar todas as formas de podermos ajudar. Poderá ser através de um outro voo, que vamos pôr a hipótese de organizar, ou através de um outro voo de um país europeu", indicou o governante aos jornalistas em Figo Maduro.

Emídio Sousa sublinhou que uma viagem até à capital saudita "também é relativamente arriscada neste momento". Contudo, face ao encerramento do espaço aéreo do Catar, "a única solução é viajarem por terra, de autocarro ou de carro até um ponto seguro".

, prosseguiu.

Chegaram a Lisboa, nas últimas horas, os dois grupos de portugueses abrangidos por uma operação de repatriamento para a qual foram mobilizados um avião da Força Aérea e outro fretado à TAP.

A operação de repatriamento mobilizou um C130 da Força Aérea Portuguesa e uma aeronave A330 fretada à TAP Air Portugal.

Em comunicado, o Governo detalhou que,, fez notar o secretário de Estado.

Emídio Sousa confirmou também que o Governo ativou o Mecanismo Europeu de Proteção Civil para o repatriamento de cidadãos portugueses.



