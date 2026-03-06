Casa Branca diz que os EUA estão "no bom caminho" para controlar espaço aéreo iraniano

"No ataque, são necessárias três coisas: em primeiro lugar, determinação; em segundo lugar, iniciativa e, em terceiro lugar, astúcia", disse numa visita à cidade de Berseba, no sul de Israel, de acordo com um comunicado divulgado pelo seu gabinete.



"Temos isso em abundância, como o inimigo já descobriu. E digo-vos, cidadãos de Israel, que ele descobrirá ainda mais. Estamos a caminho de completar todas as nossas missões", acrescentou em seguida.



Na sua visita à cidade, Netanyahu lembrou os oito militares israelitas feridos em combates no Líbano, dos quais cinco ficaram feridos com gravidade devido a um projétil lançado do país vizinho.



"No início do dia, cinco soldados ficaram gravemente feridos após disparos de projéteis contra o território israelita perto da fronteira libanesa", disse o tenente-coronel Nadav Shoshani, porta-voz internacional do exército israelita, durante uma conferência de imprensa.



"Os soldados foram retirados para receberem cuidados médicos no hospital e as suas famílias foram informadas", adiantou Shoshani.



"Outros três soldados ficaram ligeiramente feridos no mesmo incidente. Estes soldados foram retirados para receberem cuidados médicos no hospital e as suas famílias também foram informadas", precisou o tenente-coronel.



Entre os três militares que ficaram levemente feridos, encontra-se o filho do ministro das Finanças, Bezalel Smotrich.



"Gostaria de expressar os meus melhores votos de uma rápida e completa recuperação aos nossos feridos, incluindo o filho do nosso amigo, o ministro das Finanças Bezalel Smotrich, e quero que os nossos soldados e feridos saibam que toda a nação os apoia", disse o primeiro-ministro a esse respeito.



A cidade de onde discursou Netanyahu, Berseba, sofreu na segunda-feira passada o impacto de um míssil ou de fragmentos do mesmo, que deixou, segundo os serviços de emergência, 15 feridos por cortes com vidros, nenhum deles grave.



Na chamada guerra dos 12 dias de junho de 2025, Berseba, uma localidade que abriga infraestruturas militares, foi atacada várias vezes.



Em ambos os conflitos, a censura militar impede a publicação dos locais dos impactos ou a divulgação dos mesmos, caso ocorram em infraestruturas críticas ou militares.



O Líbano foi arrastado na segunda-feira para a guerra regional com o Irão, quando o movimento xiita pró-iraniano Hezbollah lançou um ataque contra Israel, que respondeu com uma campanha de ataques massivos.



As sucessivas ondas de ataques de Israel têm visado sobretudo áreas da periferia sul da capital, Beirute, bastião do Hezbollah.



As forças de Israel continuam a realizar ataques quase diários no sul do Líbano e a manter tropas na região.



O Exército israelita anunciou hoje que realizou de manhã ataques aéreos contra um centro de comando do Hezbollah e uma instalação de armazenamento de drones no Líbano.



Segundo a Agência Nacional de Notícias Libanesa (NNA), além dos ataques aéreos contra Dayhe e Haret Hreik foram também reportados ataques perto de Baalbek, no leste do país, e em cidades do sul como Touline e Srifa. Israel tinha alertado para a retirada da população de duas zonas no sul de Beirute.



Em resposta a estes ataques, o Hezbollah emitiu hoje um "aviso urgente" em hebraico aos israelitas, para que se retirassem de localidades situadas a menos de cinco quilómetros da fronteira libanesa.



O movimento xiita justifica esse aviso com o envio para essa zona do norte de Israel "de veículos militares e veículos blindados de transporte de tropas".



Pelo menos 217 pessoas foram mortas e 798 ficaram feridas na sequência dos ataques israelitas ao Líbano desde o início do conflito com o Irão, de acordo com o último balanço do Ministério da Saúde libanês.