Mundo
Trump admite que poderá assumir "controlo amigável" de Cuba
O presidente norte-americano, Donald Trump, levantou na sexta-feira a possibilidade de uma "tomada pacífica" de Cuba. Na Casa Branca, adiantou ainda aos jornalistas que o secretário de Estado, Marco Rubio, estava a tratar do assunto a um "nível muito elevado".
"O Governo cubano está a falar connosco e está numa situação muito difícil", afirmou Trump à saída da Casa Branca para uma viagem ao Texas.
"Não têm dinheiro. Não têm nada agora, mas estão a falar connosco e talvez possamos asumir um controlo amigável de Cuba", acrescentou.
As declarações surgem num contexto de, por um lado, de grave crise económica em Cuba e, por outro, de tensão entre o Washington e Havana.
Cuba está a atravessar por uma grave crise energética devido ao bloqueio norte-americano ao petróleo e que está a afetar toda a cadeia económica do tabaco, que é um dos principais setores económicos, algo que é acentuado pelo embargo imposto pelos Estados Unidos em 1962.
O país está a caminho de uma catástrofe humanitária, o que fez com que os Estados Unidos, na quarta-feira, tivessem facilitado a exportação de petróleo e derivados por empesas norte-americanas ao setor privado cubano.
As relações entre os dois países têm-se deteriorado nos últimos meses. Na quinta-feira, um barco com registo na Flórida foi intercetado em águas cubanas e que resultou numa troca de tiros. Quatro pessoas morreram e seis ficaram feridas, mas Cuba afirmou que os Estados Unidos estariam disposto a "cooperar" no esclarecimento do incidente.
