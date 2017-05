Novos detidos em Manchester

RTP 27 Mai, 2017, 10:10 / atualizado em 27 Mai, 2017, 10:31 | Mundo

De acordo com o The Guardian, a detenção de dois homens de 20 e 22 anos ocorreu esta madrugada.



Nesta operação da polícia britânica no norte de Manchester, as autoridades tiveram de fazer uma explosão controlada para conseguir entrar na casa onde estavam estes dois homens.



No total, as autoridades interrogaram até ao momento 13 pessoas, sendo que 11 estão detidas.



Na sexta-feira foi detido um homem de 44 anos na região de Rusholme, na periferia de Manchester, por alegadas ligações ao atentado terrorista de segunda-feira.



O atentado da noite de segunda-feira em Manchester, no termo de um concerto da cantora norte-americana, integrado na digressão Dangerous Woman, foi reivindicado pelo Estado Islâmico. Causou 22 mortes e ferimentos a 116 pessoas.



O atentado foi perpetrado por um britânico de origem líbia de 22 anos, nascido em Manchester.



A polícia britânica deteve entretanto 11 suspeitos, o último dos quais, um homem de 44 anos, esta sexta-feira. As investigações assentam na tese de uma rede jihadista a operar em Manchester.