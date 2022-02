Nuclear. Acordo com o Irão "à vista", mas regresso dos EUA ainda não está garantido

"Um acordo que tem em conta as principais preocupações das partes envolvidas está à vista, mas se tal não for alcançado nas próximas semanas, os avanços nucleares do Irão tornarão impossível o nosso regresso" ao acordo, afirmou, em declarações à Agência France Presse (AFP) um porta-voz do governo norte-americano.



Os EUA retiraram-se deste acordo em 2018, quando estavam sob a presidência de Donald Trump, que considerou o texto insuficiente.



As negociações entre o Irão, Alemanha, China, França, Reino Unido e Rússia começaram na primavera de 2021, contando ainda com a participação indireta dos EUA.



O Irão e a comunidade internacional vão retomar na terça-feira, em Viena, as negociações sobre o acordo nuclear de 2015, com o Governo de Teerão a insistir no levantamento das sanções económicas impostas pelos Estados Unidos.



O anúncio da oitava ronda de negociações do chamado Plano de Ação Conjunto Global (JCPOA, na sigla em inglês) foi feito pela União Europeia (UE), que está a coordenar o processo.



"Após consultas nas capitais com os respetivos governos, os participantes continuarão as discussões sobre a perspetiva de um possível regresso dos Estados Unidos ao JCPOA e sobre a forma de assegurar a implementação plena e efetiva do acordo por todas as partes", disse a UE numa declaração divulgada em Bruxelas.



Em Teerão, o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano, Said Khatibzadeh, disse que a delegação do Irão "está em Viena para retirar as sanções" aplicadas ao país pelos EUA.



As conversações visam a reintegração dos EUA no JCPOA e fazer com que o Irão volte a cumprir os seus compromissos, uma vez que Teerão se libertou gradualmente das restrições impostas pelo acordo, em resposta às medidas norte-americanas.



O acordo de 2015 visava oferecer ao Irão um alívio das sanções internacionais em troca de limitar drasticamente o seu programa nuclear, sob rigoroso controlo da ONU, garantindo que não estava a tentar desenvolver armas nucleares, como sempre afirmou.