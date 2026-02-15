"Número de circo". Obama reagiu a vídeo racista partilhado por Trump

O vídeo gerou críticas generalizadas por parte de democratas e republicanos e Donald Trump acabou por remover o vídeo.

Obama compara ICE a ditaduras

Dois cidadãos norte-americanos que tentaram opor-se ao ICE, Renee Good e Alex Pretti, foram mortos a tiro por agentes federais no mês passado, o que desencadeou uma onda de indignação e manifestações.

c/agências

Questionado diretamente sobre o vídeo em causa mas sem nunca referir o nome do presidente norte-americano, Obama disse que “estamos a assistir a uma espécie de número de circo” e que a "vergonha" e o "decoro" desapareceram da política., disse Obama em entrevista ao podcast de Brian Tyler Cohen.O antigo presidente dos EUA lembrou, no entanto, que a maioria dos cidadãos não aprova este tipo de comportamento.“É verdade que chama a atenção e que é uma distração, mas as pessoas ainda acreditam na decência, cortesia e bondade”, acrescentou, afirmando que os cidadãos já estão a dar uma resposta, nomeadamente em Minnesota e Minneapolis.Há duas semanas, o presidente norte-americano publicou um vídeo na sua rede social Truth Social que retratava Obama e a sua mulher, Michele, como macacos.A Casa Branca defendeu inicialmente o vídeo, considerando a reação negativa uma "falsa indignação"."Não cometi nenhum erro", disse o presidente dos EUA aos jornalistas quando questionado se planeava pedir desculpa.Durante a entrevista, Obama falou sobre uma série de assuntos, nomeadamente as operações da polícia federal de imigração dos Estados Unidos (ICE). O ex-presidente norte-americano condenou as operações do ICE em Minnesota, comparando-as a comportamentos observados em "ditaduras".O ex-presidente democrata havia já criticado as ações dos agentes do ICE no mês passado, apelando a uma "reação" dos cidadãos em defesa de valores fundamentais, que, segundo Obama, estão a ser "atacados".No podcast transmitido no sábado à noite, Obama saudou a resistência contra as operações da polícia de imigração."Este tipo de comportamento heroico e persistente por parte de pessoas comuns, apesar das temperaturas negativas, é o que nos deve dar esperança", acrescentou Barack Obama. "Enquanto tivermos pessoas que fazem isso, acho que vamos conseguir".