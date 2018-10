Número de mortes na coligação apoiada pelos EUA na Síria sobe para 68

Lusa27 Out, 2018, 19:25 | Mundo

O diretor desta organização não governamental, Rami Abderrahman, disse à agência de notícias espanhola Efe que também se registaram cerca de 100 feridos no ataque e que os terroristas sequestraram, pelo menos, vinte elementos das FSD, o grupo apoiado pela coligação internacional.

A ofensiva começou durante a noite e prolongou-se até esta manhã nas localidades de Soussa, Baghouz e Hajine, na província de Deir Ezzor, perto da fronteira com o Iraque.

As FDS lançaram em 10 de setembro a última etapa de uma ofensiva que tinha como objetivo acabar com a presença do EI no leste da Síria.

A ofensiva da coligação curda-árabe tinha como principal alvo o último reduto do EI na margem leste do rio Eufrates, que abrange as localidades de Soussa e Baghouz, mas também as zonas de Hajine e Al-Chaafa.

Desde 10 de setembro, os combates fizeram 496 mortos entre os `jihadistas` e mataram 270 combatentes das FDS, segundo dados do observatório.

A coligação internacional anti-jihadista liderada pelos Estados Unidos reconheceu até à data a morte de mais de 1.100 civis no Iraque e na Síria desde o início das suas operações nestes dois países em 2014.