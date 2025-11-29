Mundo
Guerra no Médio Oriente
Número de mortos na Faixa da Gaza ultrapassa os 70 mil
O Ministério da Saúde de Gaza anunciou este sábado que foi ultrapassada a marca dos 70 mil mortos desde o início do conflito, há dois anos, na sequência do 7 de outubro de 2023.
Em comunicado, o Ministério liderado pelo Hamas, indicou que o número de mortos é neste momento de 70.100.
As autoridades de saúde em Gaza indicaram ainda que pelo menos 354 palestinianos foram mortos pelas tropas israelitas desde o passado dia 10 de outubro, quando o cessar-fogo entrou em vigor.
Desde a implementação do cessar-fogo que Telavive e o Hamas se têm acusado mutuamente de violação do cessar-fogo negociado pelos Estados Unidos.
De acordo com o Ministério da Saúde de Gaza, foram encontrados dois corpos nas últimas 48 horas, um dos quais sob os escombros. Notou ainda que o mais recente crescimento no número de mortos se deveu ao processo e aprovação de dados sobre 299 corpos.
O conflito em Gaza iniciou-se na sequência dos ataques do Hamas, a 7 de outubro, com mais de 1.221 mortos e a tomada de 251 reféns. Seguiu-se a investida israelita, com milhares de mortos civis e uma grave crise humanitária.
As autoridades de saúde em Gaza indicaram ainda que pelo menos 354 palestinianos foram mortos pelas tropas israelitas desde o passado dia 10 de outubro, quando o cessar-fogo entrou em vigor.
Desde a implementação do cessar-fogo que Telavive e o Hamas se têm acusado mutuamente de violação do cessar-fogo negociado pelos Estados Unidos.
De acordo com o Ministério da Saúde de Gaza, foram encontrados dois corpos nas últimas 48 horas, um dos quais sob os escombros. Notou ainda que o mais recente crescimento no número de mortos se deveu ao processo e aprovação de dados sobre 299 corpos.
O conflito em Gaza iniciou-se na sequência dos ataques do Hamas, a 7 de outubro, com mais de 1.221 mortos e a tomada de 251 reféns. Seguiu-se a investida israelita, com milhares de mortos civis e uma grave crise humanitária.
Desde a implementação do último cessar-fogo, os militantes do grupo islamita libertaram todos os reféns vivos e os corpos de outros 26 reféns. Em troca, Telavive libertou mais de 2.000 prisioneiros palestinianos e devolveu os corpos de centenas de palestinianos mortos.
com agências internacionais
Tópicos