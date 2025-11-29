Número de mortos na Faixa da Gaza ultrapassa os 70 mil

Desde a implementação do último cessar-fogo, os militantes do grupo islamita libertaram todos os reféns vivos e os corpos de outros 26 reféns. Em troca, Telavive libertou mais de 2.000 prisioneiros palestinianos e devolveu os corpos de centenas de palestinianos mortos.





com agências internacionais

Em comunicado, o Ministério liderado pelo Hamas, indicou que o número de mortos é neste momento de 70.100.Desde a implementação do cessar-fogo queDe acordo com o Ministério da Saúde de Gaza, foram encontrados dois corpos nas últimas 48 horas, um dos quais sob os escombros. Notou ainda que o mais recente crescimento no número de mortos se deveu ao processo e aprovação de dados sobre 299 corpos.O conflito em Gaza iniciou-se na sequência dos ataques do Hamas, a 7 de outubro, com mais de 1.221 mortos e a tomada de 251 reféns. Seguiu-se a investida israelita, com milhares de mortos civis e uma grave crise humanitária.