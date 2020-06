Número de mortos na Guiné-Bissau sobe para 19 em 1.556 casos

De acordo com o coordenador do COES, Dionísio Cumba, foram detetados 15 novos casos positivos para covid-19 no país, aumentando o total acumulado para 1.556. Destes, 19 morreram, tendo sido registadas mais duas vítimas mortais.

"Os novos 15 casos são todos do Setor Autónomo de Bissau", disse Dionísio Cumba, em conferência de imprensa sobre a evolução da pandemia provocada pelo novo coronavírus na Guiné-Bissau.

"Foram registados mais dois óbitos, incluindo o de um jovem com 19 anos, que já tinha alguns antecedentes de saúde. Ambos morreram poucas horas depois de terem dado entrada no hospital", explicou.

Em relação aos recuperados, o número aumentou para 191.

O coordenador do COES disse também que estão 23 pessoas internadas devido à covid-19, nomeadamente nove no Hospital Nacional Simão Mendes, nove no hospital de Cumura e cinco no hospital de Bor.

Por regiões, Dionísio Cumba precisou que o Setor Autónomo de Bissau regista 1.517 casos acumulados, incluindo 169 recuperados, Biombo regista 53 casos, incluindo 15 recuperados, Cacheu 26, incluindo sete recuperados, Bafatá sete casos, Gabu dois e Oio dois.

Os primeiros casos de covid-19 foram registados na Guiné-Bissau em março.

Em consequência, o Presidente do país, Umaro Sissoco Embaló, decretou o estado de emergência, que já foi prolongado por cinco vezes, a última das quais até 25 de junho.

Em África, há 8.115 mortos confirmados em mais de 306 mil infetados em 54 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia naquele continente.

Entre os países africanos que têm o português como língua oficial, a Guiné Equatorial lidera em número de infeções e de mortos (1.664 casos e 32 mortos), seguida da Guiné-Bissau (1.556 casos e 19 mortos), Cabo Verde (890 casos e oito mortos), São Tomé e Príncipe (693 casos e 12 mortos), Moçambique (733 casos e cinco mortos) e Angola (183 infetados e nove mortos).

O Brasil é o país lusófono mais afetado pela pandemia e um dos mais atingidos no mundo, ao contabilizar o segundo número de infetados e de mortos (mais de um milhão de casos e 50.617 óbitos), depois dos Estados Unidos.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 465 mil mortos e infetou cerca de 8,9 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.