Número de pessoas afetadas pela fome aumentou 150 milhões durante a pandemia

Carlo Allegri - Reuters

A covid-19 primeiro e a guerra na Ucrânia depois agravaram a situação de fome no mundo. De acordo com o relatório das Nações Unidas sobre a segurança alimentar e a nutrição no mundo, conhecido esta tarde, há mais 150 milhões de pessoas afetadas.