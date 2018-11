Número de recenseados na Guiné-Bissau já ultrapassou os 700.000, diz Governo

Lusa26 Nov, 2018, 14:17 | Mundo

"O processo vai a bom ritmo, neste momento, já se ultrapassou o número de 700.000 recenseados, o que quer dizer que estamos a entrar na fase final", afirmou o ministro.

Agnelo Regala falava na sede da cooperação timorense em Bissau, onde se deslocou para receber mais equipamentos doados por Timor-Leste, incluindo computadores, máquinas fotográficas e aparelhos de recolha de impressões digitais.

"Em breve devemos chegar ao número de eleitores recenseados, tendo em conta as estimativas que tinham sido feitas, que vão permitir ao Presidente da República marcar as eleições legislativas", afirmou o ministro da Presidência e do Conselho de Ministros guineense.

O número total de eleitores recenseados estimados pelo Instituto Nacional de Estatística é de cerca de 886 mil.

Timor-Leste apoiou o processo eleitoral na Guiné-Bissau com um total de 472,3 mil dólares.

Além do arranjo dos equipamentos de registo biométrico, que tinham sido doados em 2013 para as eleições gerais de 2014, Timor-Leste vai dar também à Guiné-Bissau 10 novo `kits` para atualizar o recenseamento para as presidenciais, previstas para 2019.

As legislativas na Guiné-Bissau estavam marcadas para 18 de novembro, mas dificuldades técnicas e financeiras levaram a atrasos no início do recenseamento, que acabou por ter de ser prolongado para além da data prevista para a realização das eleições.

O Presidente guineense, José Mário Vaz, anunciou já que só marcará a nova data das legislativas após o recenseamento estar completo.

O Governo guineense tem apelado a todos os cidadãos eleitores para fazerem o seu recenseamento para participarem nas eleições.