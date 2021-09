Número de visitantes em Macau cai para quase metade em agosto

Macau recebeu 409.207 visitantes em agosto, contra os 789.407 de julho, uma descida de 48,2%.

As autoridades justificaram a queda com o "reforço da inspeção exigida" nas fronteiras "na sequência dos casos confirmados locais" de covid-19, no início do mês passado.

A esmagadora maioria chegou do interior da China (369.467).

Desde o início do ano, Macau registou pouco mais de cinco milhões de visitantes, quando em média entravam no território três milhões por mês, no período pré-pandémico.

Em todo o ano de 2019, Macau contabilizou quase 40 milhões de visitantes.

Desde o início da pandemia, o território registou apenas 63 casos da doença, mas apesar de uma situação controlada, a região tem perdido visitantes e, mesmo após uma recuperação tímida que se verificou nos primeiros meses deste ano, Macau continua muito longe dos números de 2019, com grande impacto económico para a capital mundial do jogo.

A covid-19 provocou pelo menos 4.689.140 mortes em todo o mundo, entre mais de 228,49 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência de notícias France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil ou Peru.