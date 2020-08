O adeus de Juan Carlos. De "rei de todos os espanhóis" ao desapreço

. O meu legado e a minha própria dignidade como pessoa assim mo exigem”, escreveu Juan Carlos numa carta enviada ao seu filho, o rei Filipe VI.

A carta apenas formaliza e concretiza um afastamento que já era evidente e esperado e marca o fim da era de Juan Carlos.





Assim como Filipe VI se distanciou do pai, Juan Carlos também se afastou do seu, Don Juan, conde de Barcelona, que renunciou ao seu direito dinástico por ordem de Franco, que temia que Juan revertesse o regime franquista devido a diferentes pontos de vista políticos.Franco designou assim o filho, Juan Carlos, como seu sucessor, pois acreditava que seria mais provável que o monarca, educado sob o regime de Franco, continuasse leal ao Estado franquista.No entanto,Juan Carlos viria a liderar a transição do regime franquista para a democracia parlamentar, conseguindo consenso entre os partidos políticos e conquistando a popularidade entre os espanhóis.A 27 de fevereiro de 1981, o monarca vestiu o uniforme de capitão-general e impediu uma tentativa de golpe de Estado, alcançando assim um poderoso prestígio.

Da ascensão à queda

No entanto, o monarca viria o seu percurso a passar da ascensão à queda, remetendo a sua imagem em que envergava o uniforme militar naquela noite de 1981 a meras memórias do passado.O início do relacionamento remontará a 2004 e surgiram inclusivamente notícias de que o rei estaria disposto a divorciar-se de Sofía, sob pressão de Larsen para se tornar rainha de Espanha.O episódio de caça no Botswana, em 2012, marcaria o início do desmoronamento do legado do monarca e a mensagem não podia ser mais incontestável: enquanto a sociedade espanhola sofria os efeitos devastadores da crise económica, o chefe de Estado caçava elefantes em África.

Dois anos depois, em junho, Juan Carlos despedia-se de 39 anos de trono e abdicava, constituindo a primeira tentativa do monarca em defender a imagem da coroa espanhola.





Apesar de a sociedade espanhola ser tolerante relativamente às infidelidades dos seus governantes, aquilo que não toleravam era roubos à coroa.Há dois anos foram reveladas gravações comprometedoras que indicavam que Corinna Larsen estaria a ser usada como testa de ferro para branquear património de Juan Carlos. Nos últimos meses têm surgido mais informações que ensombram ainda mais a imagem de Juan Carlos e são agora o motivo do seu exílio, numa segunda tentativa de salvaguardar a monarquia.

“Há um ano, expressei-te a minha vontade e desejo de deixar de exercer atividades institucionais. Agora, guiado pela convicção de prestar um melhor serviço aos espanhóis, às suas instituições e a ti como Rei, comunico-te a minha ponderada decisão de ir viver para fora de Espanha”, escreveu ainda o rei Emérito na carta enviada ao filho.

O dinheiro estaria guardado numa conta bancária na Suíça em nome de Corinna Larsen.Este é mais um indício de corrupção de que o rei emérito é suspeito e motivou uma investigação por parte do Supremo Tribunal de Espanha. Face aos escândalos em torno do pai, Filipe VI abdicou em março da herança a que tinha direito e retirou a Juan Carlos a pensão de cerca de 200 mil euros por ano.

Com destino à República Dominicana

Na carta agora enviada a Filipe VI, Juan Carlos apenas diz que vai sair do país, não revelando pormenores sobre o seu destino. No entanto,, onde vive o multimilionário Pepe Fanjul, migo de Juan Carlos.O jornal espanhol La Vanguardia adianta que Juan Carlos abandonou Zarzuela no domingo e passou a noite na cidade de Sanxenxo.De acordo com o jornal, Juan Carlos ficará alojado temporariamente na Casa de Campo, um resort onde o rei emérito se terá refugiado em 2014.