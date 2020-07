O Delta do Níger em Cabinda: 

Cabinda é responsável por cerca de 60% do petróleo de Angola. E há muito que procura a independência. Na vanguarda da secessão está a Frente de Libertação do Enclave de Cabinda (FLEC), fundada em 1963. Ao longo do tempo dividiu-se e multiplicou-se em facções efémeras. Actualmente é a FLEC, através do seu braço armado, as Forças Armadas Cabindesas (FAC), a única resistência contra Luanda.Em 2004 houve uma trégua. Mas o conflito continuou, de baixa intensidade e sem grande publicidade mediática, tirando o ataque a um autocarro . Em 2016 houve disputa de poder entre facções concorrentes, que deu origem a um ciclo de violência com dezenas de vítimas. Nesse ano foi também exigida a retirada de cidadãos chineses do território, sob pena de represálias. E membros da FLEC-FAC desembarcaram numa plataforma offshore da norte-americana Chevron. Em 2019, anunciaram a retoma da luta armada em todo o território de Cabinda. Agora, os combates têm-se intensificado . Porém, apesar da violência, os negócios da indústria extractiva continuam business as usual.O Delta do Níger é responsável por cerca de 75% do petróleo da Nigéria. O conflito nesta região existe desde 1960. Mas as descobertas das jazidas de petróleo intensificaram-no. Há mais de trinta anos que a produção de petróleo no Delta do Níger enfrenta uma insurgência de militantes que exigem uma distribuição mais equitativa das receitas do crude e uma solução para a poluição generalizada.









Os fluxos recuperaram. Porém, as ameaças à segurança continuam – com banditismo, raptos e sabotagem às infraestruturas petrolíferas. Hoje são os Reformed Niger Delta Avengers que congregam os militantes que ameaçam a estabilidade na região. E é precisamente pela violência militante que os negócios da indústria extractiva têm sido várias vezes interrompidos – afectando drasticamente a economia e a estabilidade nigeriana.



