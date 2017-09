O "Grande Final" da Sonda Cassini após 20 anos de vida

RTP15 Set, 2017, 12:17 / atualizado em 15 Set, 2017, 13:14 | Mundo

Depois de 20 anos no espaço e 13 anos em órbita de Saturno e seus satélites, a sonda Cassini mergulhou ao início desta tarde no planeta do grande anel.



Um olhar sobre Saturno e seus satélites captada pelas câmaras da Cassini. Fonte: Nasa - DR



A sonda espacial caiu de uma altitude de 1915 quilómetros até desaparecer por completo na superficie do planeta.



O fim da missão foi acompanhado pela NASA na sala de controlo da Propulsion Laboratory e dada a conhecer através da transmissão em direto pela agência espacial.









A sonda Cassini, nos seus últimos minutos de vida, enviou informações sobre a composição atmosférica, até que o seu sinal seja perdido.

Conjunto de imagens animadas que mostram a passagem da sonda pelos aneis de Saturno. Fonte: NASA - DR



Segundo a NASA, a aproximação de Titã mudou a órbita da Cassini, permitindo agora mergulhar por entre o planeta Saturno e os seus anéis.



"Grande Final"(The Grand Finale). É assim que é denominado o fim da viagem da Sonda Cassini, um mergulho no planeta com direito a transmissão ao vivo, onde a sonda ainda teve tempo para mostrar um pouco mais das luas de Saturno, nomeadamente, o sexto maior satélite natural de Saturno, que contém sinais de atividade hidrotermal e comprovou ser geologicamente ativa nos dias de hoje.Mesmo no fim e a viajar a 113 mil quilómetros por hora, Cassini ainda ativou os espectrómetros de radiação infravermelha e ultravioleta, permitindo enviar para Terra informações inéditas sobre a natureza e composição da atmosfera do planeta Saturno.Em abril deste ano, a sonda Cassini iniciou a última viagem através dos anéis de Saturno, rumo ao maior satélite natural e segundo maior de todo o sistema solar, Titã.A sonda Cassini foi criada há 20 anos com o objetivo de dar a conhecer os campos magnéticos do planeta Saturno, entender o material de que são compostos os gelados anéis, realizar imagens do planeta e das luas ao seu redor.O lançamento da Cassini aconteceu a 15 outubro de 1997 e é um projeto conjunto da NASA, ESA (Agência Espacial Europeia) e ASI (Agência Espacial Italiana). A sonda Cassini demorou sete anos até chegar ao Planeta Saturno.Foram ainda realizadas outras descobertas, entre as quais, que os anéis de Saturno são formados por fragmentos de gelo e quepossui gelo na sua superfície.Esta sexta-feira a sonda Cassini despediu-se, mas deixa um legado cientifico que vai servir para descobrir muito do segundo maior planeta do sistema solar.