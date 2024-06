"O Hamas é uma ideologia, não eliminamos uma ideologia"

Numa entrevista ao canal de televisão israelita 13, Daniel Hagari defendeu que o“ou ela vai permanecer”.

"Se não tivermos uma alternativa, no final, teremos o Hamas" no poder em Gaza, avisa Hagari, o porta-voz das Forças de Defesa de Israel (IDF na sigla em inglês).



Após estas declarações, um curto comunicado do Governo veio lembrar quedefinidos pelo gabinete de segurança, presidido pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu” e as Forças de DefesaEntretanto, num comunicado enviado à imprensa, o Exército de Israel esclarece que o seu porta-voz tinha "nas suas observações (...), acrescentando que as declarações foram

Ainda na entrevista ao canal de televisão israelita 13, Daniel Hagari afirmou que “não será possível resgatar todos os reféns através de operações militares”.





Sobre o Hezbollah e a possibilidade de uma “guerra total”, Hagari defendeu que as forças militares israelitas estão “prontas para todos os cenários”.