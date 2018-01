O homem de negócios que a espionagem vietnamita raptou no centro de Berlim

08 Jan, 2018, 11:03 / atualizado em 08 Jan, 2018, 11:04 | Mundo

O antigo funcionário do partido único vietnamita fora em tempos responsável da construtora estatal Petrovietnam Construction Joint Stock Corporation, por sua vez subsidiária da petrolífera estatal Petrovietnam. Era uma jovem estrela em ascensão, com uma carreira internacional iniciada nos anos 1990 na Alemanha, condecorado no Vietname em 2011 como "Herói do Trabalho".



Depois, vieram as suspeitas, primeiro difusas, depois adensando-se até à iminência de um processo: alegadamente, terá desviado no exercício dessas funções um valor equivalente a 50 milhões de euros, dos quais 150.000 terão ido parar directamente à sua conta. Num projecto de construção em Hanói, terá recebido subornos num valor equivalente a meio milhão de euros.



Deixou o Vietname, tratando de que o seu paradeiro fosse desconhecido das autoridades vietnamitas. Em Setembro de 2016, o Ministério da Segurança Pública vietnamita pediu a emissão de um mandado de captura internacional contra ele.



Mas os serviços secretos vietnamitas conheciam sobre esse "paradeiro desconhecido" mais do que aparentavam. Na verdade, Thanh encontrava-se na Alemanha, a aguardar a apreciação do seu pedido de asilo, quando, subitamente no Verão passado, em 23 de Julho, no emblemático Tierpark de Berlim, homens armados o meteram na mala de um carro e o fizeram desaparecer misteriosamente.



Oito dias depois, em 31 de Julho, o Ministério da Segurança Pública vietnamita emitiu um comunicado anunciando que Thanh se entregara voluntariamente para ser julgado.



Por sua vez, o Ministério dos Negócios Estrangeiros alemão reagiu ao reaparecimento de Thanh em Hanói com um comunicado apontando o dedo aos serviços secretos vietnamitas, por aparentemente terem cometido um rapto em território alemão e retaliando com a expulsão de um diplomata vietnamita, no prazo de 48 horas. Segundo a notícia hoje publicada em Der Spiegel, o Governo alemão continua a responsabilizar o Governo vietnamita por um rapto e reserva-se o direito de tomar novas medidas retaliatórias.



Entretanto, em 3 de Agosto, Thanh fora mostrado na televisão vietnamita, a desmentir a versão do rapto e a afirmar que voltara voluntariamente. A verdade é que ele enfrenta agora um processo judicial em que a moldura penal pode ir até à pena de morte.