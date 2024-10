"O Irão cometeu um erro crasso e vai pagar por isso"

Joe Biden afirma com convicção que os Estados Unidos estão “completamente” ao lado de Israel.Também o Governo português condena, de forma veemente, os ataques do Irão contra Israel. Através de um comunicado, o ministro dos Negócios Estrangeiros defende o fim das hostilidades. Paulo Rangel sublinha que só a contenção de todas as partes pode evitar uma escalada de consequências imprevisíveis.

Também Joe Biden condenou o ataque lançado pelo regime do Irão. O presidente dos Estados Unidos destacou o facto de as forças norte-americanas terem ajudado Israel a travar este ataque aéreo.Com o intensificar dos ataques a Israel, a população em Telavive é obrigada a procurar abrigo, como contou à jornalista Margarida Vaz um português que vive no território israelita.