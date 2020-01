O mapa dos negócios de Isabel dos Santos

Isabel dos Santos tem participações na banca, como é o caso do banco português EuroBic e do angolano Fomento de Angola.



Tem também interesses nas telecomunicações, como é o caso da NOS Portugal e da angolana Unitel.



Há também interesses no setor dos cimentos, nas petrolíferas, numa cadeia de supermercados, uma marca de cervejas e num fabricante suíço de jóias de luxo.



Juntos, a empresária e o marido detêm apartamentos no Mónaco, em Lisboa, no Dubai, no Algarve e em Londres.



São ainda donos de um iate e de uma coleção de obras de arte.



A investigação do Consórcio Internacional de Jornalistas revelou que em apenas seis meses Isabel dos Santos fez com que a petrolífera estatal angolana, para a qual tinha sido nomeada pelo pai, transferisse pelo menos 115 milhões de dólares de fundos públicos para o Dubai.